國台辦甘肅聯合採訪啟動 陳斌華：沿絲綢之路感受「新舊變化」

▲陳斌華（左）與張永霞（右）發表講話。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／甘肅報導

「絲路風采 如意甘肅——海峽兩岸記者聯合採訪活動」於16日拉開序幕，行程包括張掖山丹軍馬場、敦煌光伏發電產業園等。國台辦新聞發言人陳斌華表示，希望此次沿著古人的足跡，沿著絲綢之路的路線，大家能感受到新舊的變化，用心捕捉和感受這片土地的特殊風采。

2023兩岸聯合採訪16日晚間在甘肅蘭州舉行媒體見面會，國台辦新聞發言人陳斌華、中國記協書記處書記季星星、甘肅宣傳部部長張永霞、甘肅省台辦主任孫志中等人出席。

▲陳斌華。（圖／記者蔡儀潔攝）

陳斌華指出，相隔十餘年再次來到甘肅，這裡發生了翻天覆地的變化，希望此次沿著古人的足跡，沿著絲綢之路的路線，大家能感受到新舊變化，用心捕捉和感受這片土地的特殊風采，令更多台胞了解甘肅、關注甘肅，來這裡觀光、投資、生活。

甘肅省張永霞指出，甘肅位於大陸西北內陸，與台灣在地理位置上相距較遠，但甘台之間血緣相親、語言相通，甘肅為台胞提供了一系列政策優惠，全力為台胞提供生活、工作、學習等便利，不斷加強兩岸各領域交流合作。

據悉，「—海峽兩岸記者聯合採訪活動」由大陸國台辦新聞局和中國記協台港澳工作部共同主辦，於7月16日至24日舉行，共邀請23家媒體、43人參加，行程覆蓋蘭州、武威、敦煌等地區，參觀內容包括甘肅省博物館、張掖山丹軍馬場、敦煌光伏發電產業園等。