倡一中框架挨批美化中共　郭台銘反嗆陸委會「扭曲九二共識」

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前投書華盛頓郵報，主張台灣需在一中框架的基礎上直接與中國談判，引發陸委會抨擊，「故意美化中共消滅中華民國、併吞台灣的企圖」、「違背中華民國台灣做為一個主權國家的事實，台灣民眾絕不會接受」。郭今（18）晚則回批，陸委會選擇自我貶抑，片面採用中共官方《一個中國的原則與台灣問題》白皮書、忽略「一中各表」的核心意涵、扭曲九二共識的精神、刻意曲解郭台銘先生的投書原意，令人遺憾。

郭台銘主張台灣需在一中框架的基礎上直接與中國談判，並以此投書華盛頓郵報。陸委會今以新聞稿抨擊，稱兩岸之間從未有所謂「一中各表的框架」，只有由中共片面設定，意圖消滅中華民國、併吞台灣的「一個中國原則框架」。陸委會批評，郭台銘故意美化中共消滅中華民國、併吞台灣的企圖；違背中華民國台灣做為一個主權國家的事實，台灣民眾絕不會接受，相信也沒有任何一位中華民國的領導人會有這樣的政治主張。

郭台銘辦公室晚間則提出澄清，首先強調「一中各表」是九二共識的核心意涵；郭主張，「一中各表，九二共識」（沒有一中各表，就沒有九二共識）。其次，在一中各表的前提下，兩岸都有各自表述的空間，郭強調，一中就是「中華民國」；對岸主張一中則是「中華人民共和國」，盼雙方擱置主權爭議，優先處理兩岸人民交流問題，求同尊異、共創雙贏。

郭辦亦反擊陸委會，稱其作為中華民國政府機關，卻選擇自我貶抑，片面採用中共官方《一個中國的原則與台灣問題》白皮書、忽略「一中各表」的核心意涵、扭曲九二共識的精神、刻意曲解郭台銘先生的投書原意，令人遺憾。