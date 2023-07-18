商業界組後援會力挺！侯友宜承諾黨選做「3安」　各產業繁榮走下去

▲台北市商業總會暨開元會侯友宜競選總統後援會18日成立，東森集團總裁王令麟力挺總統參選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市商業會暨開元聯誼會為支持國民黨總統參選人侯友宜參選2024總統，今（18）日成立商業界後援會。侯友宜致詞時表示，他極為重視台灣經濟的發展，未來當選一定會做到國家安全、社會安定、人民安心，這樣台灣才能走出去，走出自信，走自己的路，讓台灣經濟全面發展、各產業也可以繁榮走下去。

侯友宜指出，他人生的第一個工作就是在台北市，他人生第一個工作經驗就是從台北出發的，這些年他認識了很多好朋友，台北給他很多美好回憶，他從基層刑警開始打擊犯罪，這就是他的個性，對就是對、錯就是錯，他站穩每個腳步好好工作。

侯友宜提到，這幾年他到中央再到外縣市，又到新北市，仍然跟台北市息息相關，因為雙北就是共同生活圈，新北市升格直轄市後跟台北交通、經濟、產業 有很多互相結合的地方，雙北在市長蔣萬安與他的合作下做了很多事情，他們努力作為榜樣，未來一定繼續努力。

侯友宜舉例，他跟蔣萬安常常一通電話，很多事情都解決了，兩人溝通絕對沒有縫隙，常常一句話，就把很多碰到的困難都解決了，他們都用這樣的態度面對雙北共榮圈，此外也拉近基隆市、桃園市，大家變成千萬人口，這就是一個大都會，未來他們一定做更多事情，「認真做事的人絕對沒有錯，我們不會口出惡言、不會惡意抹黑造謠」。

侯友宜說，他在防疫期間從不分你我、地方中央，看到很多生命逐漸流失中他非常難過，「但是中央給我們關心過嗎？資源分配平均嗎？要什麼沒有什麼？」，面對這樣的狀況他都感同身受，未來當選他一定正視這樣的問題。

此外，侯友宜也提到，他極為重視台灣經濟的發展，但由於執政黨意識型態的抗中政策，致使兩岸斷絶溝通，今年6月出口，台灣已連續10黑，至今仍不見好轉跡象，政府的抗中保台只會更惡化台灣經濟體質，加上美中貿易戰及俄烏戰爭，台灣竟成為全世界最危險地區。

侯友宜承諾當選總統，一定不忘大家負託，全力以赴，在中華民國憲法及兩岸人民關係條例的架構下，加強與對岸溝通，維持和平穩定的台海情勢，創造安全和諧的投資環境。侯友宜表示，要做到台灣安全、經濟發展，東邊、西邊及南向全面發展，台灣才能走出去，走出自信，走自己的路，讓台灣經濟全面發展。