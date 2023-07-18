撇侯友宜老三危機　朱立倫信心喊話：不管啥民調都盼民進黨下台

▲台北市商業總會暨開元會侯友宜競選總統後援會18日成立，國民黨主席朱立倫、台北長蔣萬安及總統參選人侯友宜到場。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市商業總會與開元聯誼會挺侯後援會今（18）日晚間成立，黨主席朱立倫致詞時表示，去年九合一選舉，台北市長蔣萬安民調也是落後，很多人很焦慮，桃園市長張善政甚至比蔣萬安更慘，但最後選民仍用選票證明決定是對的，面對2024，台灣所有民眾，堅定地立場就是民主，做好就繼續，做壞就換人！

朱立倫說，下一代面臨戰爭風險，媽媽去菜市場買蛋買不到雞蛋，而疫情時快篩、疫苗都沒有，民進黨人享受綠色特權，直升機似的升官，連在監牢裡的人都有特權，下一代薪水不漲，房價、物價在漲，年輕人看不到希望，民進黨要下台反省。

朱立倫進一步指出，不管什麼樣的民調，都顯示超過六成民眾希望民進黨下台，但民進黨唯一一招，就是要製造藍營內訌跟分裂，因此只有堅定決心砲口對外；朱立倫舉例，如果去年8月對張善政、蔣萬安、基隆市長謝國樑沒有信心，那麼1126不可能大勝，風雨當中，1125時自己跟蔣萬安在傾盆大雨中的選前之夜高喊打死不退，1126大家做得到，明年總統大選一定也可以做到。