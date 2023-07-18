藍委酸民進黨性騷吃案　陳建仁揶揄：國民黨有性騷調查失敗例子

記者蘇晏男／台北報導

針對立委傅崐萁涉入餐敘強抱性騷案、立委鄭正鈐疑性騷擾男記者案處理結果，國民黨昨以「無管轄權也無明確佐證」等說法，稱依法只能將全案函請主管機關處置，被外界批評。行政院長陳建仁今（18日）接受藍委林為洲質詢，當面對林提及民進黨很多性騷案遭吃案時，沒想到陳笑著表示，國民黨就有一個現成內部調查失敗的例子，讓林直言，「你現在是要跟我辯論？」

▲陳建仁18日到立法院專案報告並備質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

陳建仁18日到立法院臨時會專案報告「性騷擾防治相關事宜」並備質詢，席間林為洲質詢時，指出先前立法院教育委員會與衛環委員會針對性騷擾防治法修法都有個別委員的版本，然而卻一直沒有行政院版本，批評行政院不夠重視性平三法的修法；此外林也羅列包含駐泰代表莊碩漢、駐南非代表處副參事呂志堅等8起公部門性騷案，並指原來《性騷防治法》有規範各機關單位要加強相關宣導，但顯然沒有成效，呼籲陳建仁道歉。

對此，陳建仁並未道歉，而是表示，性騷擾是社會上普遍可以看到的。林為洲聽聞後追問，「普遍的現象？」陳建仁點頭稱「確實是」。林接著說，既然說是普遍現象，你也認為權勢性騷議題很重要，為何過去不修法？現在是用臨時會亡羊補牢，而非正規會期推動，換句話說就是該修法不是優先法案，所以才動到臨時會。

陳建仁回應，就是因為認為這件案子很重要，所以行政院才很感謝立法院開臨時會，而現在修法，就是讓原來法令更精進友善，提供更好的保護。

質詢期間，林為洲拿《跟騷法》修法與此次《性騷擾防治法》修法做比較，認為性騷擾比跟蹤更直接，但《跟騷法》的處理方式比《性騷擾防治法》更積極，啟動機制直接訴諸外部介入；林說，當人感覺被跟蹤，可以直接找警方，在確定事實後，警方可開出書面告誡，產生制止力，就可以預防進一步不當行為發生。

林為洲表示，《性騷擾防治法》就是沒有這樣的機制，外部介入非常慢，永遠在內部調查、懲處，官官相護，所以最後吃案，無疾而終。林說，看到很多例子，尤其民進黨，發生了這幾件案子，是不是都是吃案？

陳建仁則回應，「任何政黨都有發生這樣的事」。林為洲說，這波me too就是從民進黨黨部開始，這是事實，你要否認嗎？陳表示，每個政黨都有，不過這次修法目的，是要讓大家願意勇敢站出來，所以也要給遭權勢性騷的受害人友善的申訴管道。

▲林為洲18日下午質詢陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

經過一陣爭論後，林為洲表示，權勢性騷很隱諱、很模糊，界線很難拿捏，如果沒有一部法律，然後可以很快外部介入...，不料林為洲話還講完，陳建仁就笑著說：「這一個內部調查失敗的例子，國民黨就有一個現成的例子。」讓林當場直言，「你現在是要跟我辯論？」

林為洲說，國民黨最早啟動調查，而民進黨全部吃案。陳建仁反問，啟動調查的結果，但被害人有沒有被好好保護？林表示，這次me too是從民進黨黨部開始，再次證明民進黨吃很多案，而國民黨至少在被揭露後就啟動調查。陳建仁又回擊，民眾的想法不是這樣子，民眾觀點不是這樣。最後林為洲表示，「我們不要『答嘴鼓』（鬥嘴）」。