　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林為洲酸民進黨性騷吃案　陳建仁揶揄：國民黨有性騷調查失敗例子

記者蘇晏男／台北報導

針對立委傅崐萁涉入餐敘強抱性騷案、立委鄭正鈐疑性騷擾男記者案處理結果，國民黨昨以「無管轄權也無明確佐證」等說法，稱依法只能將全案函請主管機關處置，被外界批評。行政院長陳建仁今（18日）接受藍委林為洲質詢，當面對林提及民進黨很多性騷案遭吃案時，沒想到陳笑著表示，國民黨就有一個現成內部調查失敗的例子，讓林直言，「你現在是要跟我辯論？」

▲陳建仁18日到立法院專案報告並備質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳建仁18日到立法院專案報告並備質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

陳建仁18日到立法院臨時會專案報告「性騷擾防治相關事宜」並備質詢，席間林為洲質詢時，指出先前立法院教育委員會與衛環委員會針對性騷擾防治法修法都有個別委員的版本，然而卻一直沒有行政院版本，批評行政院不夠重視性平三法的修法；此外林也羅列包含駐泰代表莊碩漢、駐南非代表處副參事呂志堅等8起公部門性騷案，並指原來《性騷防治法》有規範各機關單位要加強相關宣導，但顯然沒有成效，呼籲陳建仁道歉。

對此，陳建仁並未道歉，而是表示，性騷擾是社會上普遍可以看到的。林為洲聽聞後追問，「普遍的現象？」陳建仁點頭稱「確實是」。林接著說，既然說是普遍現象，你也認為權勢性騷議題很重要，為何過去不修法？現在是用臨時會亡羊補牢，而非正規會期推動，換句話說就是該修法不是優先法案，所以才動到臨時會。

陳建仁回應，就是因為認為這件案子很重要，所以行政院才很感謝立法院開臨時會，而現在修法，就是讓原來法令更精進友善，提供更好的保護。

質詢期間，林為洲拿《跟騷法》修法與此次《性騷擾防治法》修法做比較，認為性騷擾比跟蹤更直接，但《跟騷法》的處理方式比《性騷擾防治法》更積極，啟動機制直接訴諸外部介入；林說，當人感覺被跟蹤，可以直接找警方，在確定事實後，警方可開出書面告誡，產生制止力，就可以預防進一步不當行為發生。

林為洲表示，《性騷擾防治法》就是沒有這樣的機制，外部介入非常慢，永遠在內部調查、懲處，官官相護，所以最後吃案，無疾而終。林說，看到很多例子，尤其民進黨，發生了這幾件案子，是不是都是吃案？

陳建仁則回應，「任何政黨都有發生這樣的事」。林為洲說，這波me too就是從民進黨黨部開始，這是事實，你要否認嗎？陳表示，每個政黨都有，不過這次修法目的，是要讓大家願意勇敢站出來，所以也要給遭權勢性騷的受害人友善的申訴管道。

▲林為洲18日下午質詢陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林為洲18日下午質詢陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

經過一陣爭論後，林為洲表示，權勢性騷很隱諱、很模糊，界線很難拿捏，如果沒有一部法律，然後可以很快外部介入...，不料林為洲話還講完，陳建仁就笑著說：「這一個內部調查失敗的例子，國民黨就有一個現成的例子。」讓林當場直言，「你現在是要跟我辯論？」

林為洲說，國民黨最早啟動調查，而民進黨全部吃案。陳建仁反問，啟動調查的結果，但被害人有沒有被好好保護？林表示，這次me too是從民進黨黨部開始，再次證明民進黨吃很多案，而國民黨至少在被揭露後就啟動調查。陳建仁又回擊，民眾的想法不是這樣子，民眾觀點不是這樣。最後林為洲表示，「我們不要『答嘴鼓』（鬥嘴）」。

ET快訊
全台第一家「生活工場」吹熄燈號！　時間點曝光
殘忍片曝光！獒犬突攻擊小白狗　牠直腸遭咬破慘死
快訊／美國人突「越境」進入北韓！
警示燈亮！她仍按機械車位「壓毀鄰居愛車」
快訊／單車男遭大貨車「輾爆頭顱」 　當場死亡
快訊／再增10人！高雄44人吃冰中毒　ICU男童病況曝
快訊／《木曜4》老闆道歉了！
遭控騙9億房產　行天宮回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文、賴清德19日府內接見安倍昭惠　感謝安倍晉三堅定挺台

黃國昌批蘇貞昌發老丙建使照　他控：侵占國有地面積逾79平方公尺

藍委酸民進黨性騷吃案　陳建仁揶揄：國民黨有性騷調查失敗例子

救侯友宜反其道而行？　他批金溥聰「揮刀亂砍」搞得四面楚歌

陳建仁贊成政黨輪替？行政院澄清：指民主國家一般情況非現在

役政署培訓反毒、自我傷害防治守門員　讓役男保持健康心靈

焦糖出招：快找「抖音網紅」合作！　讓年輕人認識賴清德

傅崐萁被爆性騷自清反控「趁亂讓鏡電視上架」　NCC駁斥：兩案無關

北市「生育獎勵」回溯至去年12／25　已領過免驚！市府主動補發2萬

716遊行後「柯粉」持續出征　綠觀察：柯社群負面聲量上升

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

女兒看「皮卡丘哭」跟著掉淚　媽聽理由好笑又心疼：我在這

妹子不忍嬤翻垃圾找食物　秒買麵包送她...反被暖哭

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！　學汽笛聲出發…結果摔超慘XD

跳蛛在手上突遇蒼蠅出沒　飼主趕走後飛回慘被咬住

蔡英文、賴清德19日府內接見安倍昭惠　感謝安倍晉三堅定挺台

黃國昌批蘇貞昌發老丙建使照　他控：侵占國有地面積逾79平方公尺

藍委酸民進黨性騷吃案　陳建仁揶揄：國民黨有性騷調查失敗例子

救侯友宜反其道而行？　他批金溥聰「揮刀亂砍」搞得四面楚歌

陳建仁贊成政黨輪替？行政院澄清：指民主國家一般情況非現在

役政署培訓反毒、自我傷害防治守門員　讓役男保持健康心靈

焦糖出招：快找「抖音網紅」合作！　讓年輕人認識賴清德

傅崐萁被爆性騷自清反控「趁亂讓鏡電視上架」　NCC駁斥：兩案無關

北市「生育獎勵」回溯至去年12／25　已領過免驚！市府主動補發2萬

716遊行後「柯粉」持續出征　綠觀察：柯社群負面聲量上升

未成年嚴禁師生戀！教育部：成年者「利用權勢也不行」

吻戲惹怒男友！真人版「小美人魚」被嗆婊子　粉絲看歌詞嚇傻：快逃

AI股續飆漲　緯創、緯穎短線漲幅逾3成並列21檔注意股

靠乾爹不想苦幹！大馬名牌妹開超跑住豪宅　嬌喊：愛情可用錢買到

元智金融素養培育營　透過桌遊提升金融素養及財商

湖人休賽季網羅布魯克斯失利　沒有足夠薪資空間成主因

和家馨突爆已拿掉子宮　老公心疼「每次月經大出血」像活死人

加碼活動！　青埔水生公園Xpark七夕星光限定場公開

17歲少女醉倒友人家慘遭強襲！她驚醒哭喊：不要　噁狼下場曝

分享地方回饋及社區關懷經驗　林聰明沙鍋魚頭執行長桃園開講

辣妻激戰A片男星喊讚　老公喜送綠色藍寶堅尼

政治熱門新聞

朱學恒YT頻道悄悄改名　準備復出？

Kolas澄清未施壓正宮！　痛批王鴻薇「霸凌者」

谷辣斯爆不倫隨扈！王鴻薇偕正宮記者會突喊卡　因「壓力太大」

舉「年輕人不需要柯文哲」遭控職業學生　本人回應

王婉諭沒罵黃國昌　柯認錯：因她一直被噓

ET專訪／柯批王婉諭罵黃國昌有夠白目

基隆立委選戰爆黑馬　無黨籍王醒之宣布參選

漢光亮點！金門戰車浩蕩馳騁民眾搶拍

陳文茜、楊照助拳拚空戰　郭台銘獨立參選8月掀牌

ET專訪／柯談藍白合：誰能代表藍？

家長不滿視察私幼稱「小朋友很緊張」　侯友宜：是來關心老師　

ET專訪／柯曝月花300萬「乞丐戰法」

ET專訪／柯文哲祭4招　租屋補貼敢申請、拿得到

ET專訪／柯提金廈大橋：有問題炸掉就好

更多熱門

相關新聞

陳建仁贊成政黨輪替？行政院澄清：指民主國家一般情況非現在

陳建仁贊成政黨輪替？行政院澄清：指民主國家一般情況非現在

國民黨立委曾銘宗18日質詢時問及有6成民眾期盼政黨輪替，行政院長陳建仁答詢時說，在自由民主法治國家，政黨輪替一向是很多人的想法。對此，行政院發言人林子倫澄清，院長所指是政黨輪替即責任政治的展現，所述為一般性情況，而非認為台灣現在應該政黨輪替。

承諾下半年不缺電　陳建仁：我估計電價也不會再調

承諾下半年不缺電　陳建仁：我估計電價也不會再調

藍委追問周玉蔻性霸凌　陳建仁：不評論個案

藍委追問周玉蔻性霸凌　陳建仁：不評論個案

獨／起底鐵路警官黑歷史　專找正妹警查勤

獨／起底鐵路警官黑歷史　專找正妹警查勤

藍723全代會／山雨欲來？議程「縮水半天」　防堵換侯勢力翻盤

藍723全代會／山雨欲來？議程「縮水半天」　防堵換侯勢力翻盤

關鍵字：

林為洲陳建仁性騷擾權勢性騷國民黨吃案

讀者迴響

熱門新聞

快訊／熊熊突宣布：我們結婚了！

「敢告NO哥就處理妳」她PO不自殺聲明

直擊《星光4》冠軍登記結婚！

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

熊熊閃婚「舊愛還是最美」！

他爆台灣高爾夫球場＝賣淫聚集地！老司機1周吃2個

行天宮遭控「誘騙」失智翁上億！　女兒秀董事長紙條佐證

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死

女模遭拍私密處特寫　攝影師：妳尺度大可以這樣

熊熊「我硬求的」鬆口結婚原因！

高雄冰店11人中毒　老闆：我自己也拉肚子

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

夫讓小王迎娶出軌妻　她痛哭完婚

飯店浴室放熱水　竟浮現「大量鬼掌印」

小紅老師提告NONO被威脅「砍斷妳手掌」　恐嚇私訊曝光！

更多

最夯影音

更多
玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！
雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面