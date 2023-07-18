救侯友宜反其道而行？　他批金溥聰「揮刀亂砍」搞得四面楚歌

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救侯友宜反其道而行？　邱毅批金溥聰「揮刀亂砍」搞得四面楚歌

▲▼ 國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室金溥聰 。（圖／記者許靖騏攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰 。（圖／記者許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜近期選情低迷，找來前國安會秘書長金溥聰擔任競辦執行長挽救選情，金溥聰上任後的動作備受關注。對此，前立委邱毅18日就在臉書分析，目前侯友宜的選情正處在劣勢，身為操盤手，正確的做法，應為侯友宜化敵為友，但金溥聰卻反其道而行，揮刀亂砍一通，把侯友宜搞得四面楚歌。

邱毅指出，昨天資深媒體人王尚智在《中國時報》有篇專論，題目是「金小刀背後的那把刀」，他有一個驚人的推理，就是金溥聰的背後是美國覇權，美國的目的要維持一個聽話的台灣政府，因此美國已選定民進黨總統參選人賴清德，為了護航賴清德，美國要金溥聰入駐侯友宜競總，並操控國民黨的運作。

對此，邱毅分析，王尚智不是一般的媒體人，是非常親近前總統馬英九的媒體人，無獨有偶，昨天馬英九辦公室緊急協調，要求派核心人士趙春山上節目，公開澄清金溥聰揮刀砍自己人的行徑，與馬英九無關，馬英九事前不知情，也不認同，等於與金小刀正式切割。他直言，「這兩件事合併在一起，金小刀的行徑更啓人疑竇了。」

此外，邱毅指出，目前侯友宜的選情正處在劣勢，身為操盤手，正確的做法，應該多為侯友宜化敵為友，爭取支持，「怎麼金小刀會反其道而行？」揮刀亂砍一通，把很多人都得罪了，還激化出許多與金溥聰有過節的人，搞成遍地烽火。

邱毅直言，金溥聰的這種行徑是在害侯友宜，而不是幫侯友宜，而侯友宜一時不察，讓這具瘟神趁虛而入，一下子「毀郭辱韓打柯」，一下子又「打鄭搏蔡邱」，弄得侯友宜四面楚歌，沒控制住原來危機，反而使危機更形擴散。

「難道果如王尚智所言，這背後都是美國覇權在做怪？」邱毅表示，若依此邏輯，馬英九的切割是有一定道理的。

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