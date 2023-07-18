分享地方回饋及社區關懷經驗　林聰明沙鍋魚頭執行長桃園開講

▲青年局侯佳齡局長(左)致贈感謝狀給林聰明沙鍋魚頭林佳慧執行長。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市青年局於17日辦理「聰明走世界，跨出舒適圈」志工活動，邀請林聰明沙鍋魚頭第三代林佳慧執行長，分享如何以永續方式傳承70年在地品牌，致力於落實企業CSR(企業社會責任)，進行地方回饋及社區關懷經驗，同時與中壢區光明里林坤泉里長、舊明里羅善婷里長服務處，進行淨街並致贈林聰明沙鍋魚頭給社區弱勢家庭及獨居長者。

▲林聰明沙鍋魚頭林佳慧執行長與志工分享永續方式傳承70年在地品牌。（圖／青年局提供）

青年局侯佳齡局長表示，青年局打造志工資源平台，鼓勵更多年青人投入志願服務，而林佳慧執行長以自身經歷鼓勵青年朋友，跨出舒適圈為家鄉永續發展站上國際舞台，讓志工們了解推動永續發展的影響力，讓淨街及致贈活動因行動力，有更多的感同身受，而關注社會議題。

▲志工致贈林聰明沙鍋魚頭給獨居長者。（圖／青年局提供）

林佳慧執行長以在地食材、在地創生及永續營運作法與志工分享超過70年跨世代經驗，於大學畢業後決心返鄉接手家業開始進行一系列改革，跨出舒適圈嘗試各種可能，與飯店及超商合作開發聯名商品，讓大家不來嘉義也吃得到林聰明的滋味。

▲光明里林坤泉里長與志工一同致贈林聰明沙鍋魚頭給弱勢戶。（圖／青年局提供）



林佳慧說，他們也深知唯有好原料才有好產品，品牌才得以永續傳承，與理念相同農民合作提供高品質食材，並於企業發展同時落實企業責任，捐助物資給地方基金會及教養院等社會弱勢族群，於服務過程聽到長輩想吃沙鍋菜，義不容辭客製清淡口味、無辣、少油鹽版本沙鍋魚頭給社區弱勢長輩們，希望讓愛的滋味蔓延到社會每一個角落。

桃園市青年局後續將持續結合企業辦理一系列青年志工服務活動，協助青年從志工服務活動中學習專業知識與實務結合，也讓企業善盡社會責任，欲知更多桃青志工服務活動資訊請搜尋「桃青參一咖FB官方粉絲專頁」。