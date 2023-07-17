台東志工倍增計畫啟動　縣府號召全民共同加入好人行列

▲台東市區志工訓練場次已於15、16日在社會處第一會議室舉行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為打造全民志工概念，提供服務的基本常識與觀念，台東縣政府社會處今年特別分4區為志工開辦訓練課程，台東市區志工訓練場次已於15、16日在社會處第一會議室舉行。

台東縣政府表示，志工是政府部門不可或缺的一部分，志工不僅充滿熱情，並且透過人生經驗與智慧來服務及活絡社區。社會處透過持續舉辦相關訓練，希望能夠提升志工的素質和專業能力，並吸引更多在地居民加入志工行列。過去3年縣政府逐年清查志工人數，今年起將致力培訓新血志工，包括組建專業師資群培訓專業志工，例如獨老關懷、家庭關懷志工隊，及鎖定學生、老人會、企業等加入志願服務行列；推動互助照顧利人利己的精神等，進而邁向永續發展、實現全人照顧的目標。



社會處指出，這次訓練的課程內容豐富，包含志工基礎訓練與社福類特殊訓練，訓練期間，透過講師與參訓者交流，提供各方面的指導和建議，幫助大家更加專業和深入地投入志願服務中。課程也特別邀請台東聖母醫院主任吳秀珍分享如何運用她的芳香紓壓專業來服務民眾，並且現場指導志工如何為自己按摩，讓志工了解「在幫助別人的同時，也記得照顧到自己」。

在此次訓練過程中講師藉由生動的故事和具體的實踐案例，將自己多年來的經驗與智慧分享給參與訓練的志工們，讓學員們更能感受到志願服務所帶來的成就感和影響力，這些來自社會各行各業的學員，未來將用自己的一份愛心和貢獻，為社會付出。