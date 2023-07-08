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愛牠就要養牠一輩子　板信企業志工守護新北毛寶貝

▲愛牠就要養牠一輩子 板信商銀企業志工守護新北毛寶貝。（圖／新北市社會局提供）

▲板信企業志工牽著流浪動物牛奶在園區散步。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

板信商業銀行為落實企業ESG精神，由業務部陳萱蓉經理帶領22位同仁及眷屬，到板橋動物之家當一日志工，不僅帶著毛寶貝運動、散步，也學習到如何與毛寶貝正確的互動技巧，在考慮認養之前，更要確認「愛牠就要養牠一輩子」，免得流浪動物再度流浪街頭。

板信商業銀行係透過社會局志願服務推廣中心，以企業客製化志工簡易的體驗服務，參加一企趣服務「動物保育･浪愛滿家園」活動，希望將愛護動物的心傳遞給動物之家的毛寶貝。

動保處長楊淑方表示，板橋動物之家設有首座毛寶貝生命教育園區，提供各式體驗活動或展覽，推廣「給牠一個溫暖的家」，將生命教育向下紮根，目前大約有一千三百多隻狗狗和貓咪，等待著愛心人士給牠們一個溫暖的家，但在收養前必須謹慎考量，不要因一時衝動而飼養，以避免二度流浪。

▲愛牠就要養牠一輩子 板信商銀企業志工守護新北毛寶貝。（圖／新北市社會局提供）

▲動保處透過生命教育影片，讓板信企業志工瞭解毛寶貝生命的珍貴。

動保處先透過生命教育影片及園區導覽，讓企業志工瞭解毛寶貝生命的珍貴，並實際進到籠舍觀察居住環境和習慣特性，學習與毛寶貝互動的基本技巧，最後讓企業志工用牽繩帶著毛寶貝黑黑及牛奶到操場散步，彼此有更多的互動，以培養牠們與人的相處。

板信商銀經理陳萱蓉表示，該公司是在地企業，秉持「誠信、務實、創新」的經營理念，善盡企業社會責任，於2020年成立企業志工，鼓勵同仁投入各項公益活動，已連續3年參與新北市社會局愛兒包打包作業，給予弱勢家庭小爸媽最溫暖的支持。這次帶領同仁到動物之家做志工，讓同仁瞭解毛寶貝的收養制度，學習尊重生命。

板信員工顏佩仙說，自己非常喜愛毛寶貝，也曾有飼養狗狗的經驗，很開心有機會參加這次活動，讓自己對牠們的生命有更深層的認識，「愛牠就不要棄養牠！」如果每個人都能從自身做起，相信街頭就不會有這麼多的流浪動物。

社會局表示，如有企業願意參加「一企趣志願服務」，歡迎與新北市志願服務推廣中聯絡，服務專線：02-2981-9090。

▲愛牠就要養牠一輩子 板信商銀企業志工守護新北毛寶貝。（圖／新北市社會局提供）

▲板信企業志工也帶著家屬了解毛寶貝的正確飼養和餵食。

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