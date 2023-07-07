阿堂鹹粥挨轟！作家點名「這3家名店」卻沒被嫌　關鍵曝光

▲阿堂鹹粥。（圖／記者林悅翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台南名店阿堂鹹粥漲價「1碗飆到300元」，掀起廣大討論，甚至出現抵制聲浪。部落客「我是小生」表示，因為虱目魚漲價，能理解店家分開計價的作法；不過，他也寫下長文分析，直言「一味用成本上漲來調整價格，那消費者永遠只會拿你跟其他店家比成本。」

我是小生在臉書提到，原本魚肚粥1碗260元，現在想吃要點綜合粥180元，外加1份120元的魚肚，總共得花300元，「其實我大概理解為什麼這麼做，因為之前虱目魚漲價跟著調漲被罵，現在乾脆分開計價，以後虱目魚漲價、魚肚漲價，大家就沒話說了。」

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接著他話鋒一轉，直言「鼎泰豐炒飯260元，拉麵1碗超過300的大有人在，那麼阿堂鹹粥真的不值得1碗300元嗎？有人說負評是賤台心理作祟，我認為一切還是要回歸品牌願景所造成的客戶體驗。」

▲嘉義林聰明砂鍋魚頭。（圖／記者陳俊宏攝）

小生表示，「舉一個最早期小吃品牌化的例子，講到蝦捲，一定會想到『周氏蝦捲』。他們在我4歲的時候，只是安平一間家族經營的店面，現在門市已經遍及全台，進駐百貨公司、有官方網站、冷凍宅配，兩條蝦捲賣90元，有人嫌貴嗎？嫌貴的台南人都會默默去吃同一條路上的養蚵世家，兩條至今仍是55元，而多出的35元，將近40%，就是周氏蝦捲的品牌價值。」

他接著指出，「90元價格是普遍都認同且大家都能接受的合理價格，因為他的形象經營、門市有冷氣、消費者想送禮的時候有禮盒，在家想吃的時候可以宅配，這些都是周氏蝦捲給消費者認識自己、記住自己、甚至認同自己的消費體驗；嘉義林聰明沙鍋魚頭、文章牛肉湯也是一樣的成功案例。」

小生也強調，這絕對不是重新裝潢、冷氣開放如此簡單的問題，「他沒有很好地說出自己的品牌故事，也沒有很明確的目標和願景告訴大家，我要達到怎樣的水準，我和其他鹹粥有何不同」、「如果品牌的人設有清楚的願景，提供的體驗又合乎願景，我相信一定有人願意買單與支持」。

►本文由「我是小生」授權引用，全文請點。