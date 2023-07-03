免費報名！桃園青年局力推「體驗式求職」　歡迎30歲以下青年參加

▲學員學習修繕自行車。（圖／青年局提供）



記者楊淑媛／桃園報導



為協助青年探索未來職涯發展興趣，桃市青年局今年辦理至少50場次的一日職場體驗活動，結合超過35間各領域的優質企業，讓企業主管變身職場領航員，帶領學員進行實作並體驗企業職場工作環境，6月30日安排至在地企業太平洋自行車公司，增進學員對自行車產業趨勢的認識及瞭解。

市府青年局長侯佳齡3日表示，職場體驗活動是青年能盡情探索不同產業及企業品牌的好機會，不但能深入企業內部了解業務運作，更能跨領域認識各行各業的職涯面貌，接下來將陸續開放眾多場次。

▲企業向學員介紹自行車的構造。（圖／青年局提供）

如：世界知名零售集團家福公司、經營國際免稅產業昇恆昌公司、體驗5G創新技術應用的中華電信、主打智慧農業生產的源鮮農業生物科技公司、專精洗滌事業研發的南僑桃園生活體驗園區，歡迎30歲以下青年免費報名參加。

6月30日學員參觀太平洋博物館高達300輛自行車展示，深入了解自行車生產與設計過程，並實際體驗手工自行車。其中中壢高中林同學表示，平常休閒會去騎腳踏車，所以很好奇車子的製造過程與不同級別的差異，這次透過企業的技術部、業務部以及管理部的學長姊分享，讓我了解入行的必備技能及一天的工作流程，可以做為未來工作參考！

另就讀電機工程學系的黃同學也提到因為自己是自行車運動的愛好者，除了騎車還關注很多自行車相關賽事，也對於自行車全球市場、產業發展相當有興趣，很高興有機會接觸業界人員，獲得第一手的產業資訊。