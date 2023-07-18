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分析柯文哲風格與戰術　前幕僚勸藍營：合作前先讀毛澤東才能懂他

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲近期聲勢大漲，外界也在猜測是否會出現藍白合。對此，前柯文哲Line＠官方帳號管理員吳靜怡18日就在臉書分析柯文哲的風格與戰術，指出很多地方都和毛澤東不謀而合，建議國民黨先瞭解這段歷史再談合作，國民黨總統參選人侯友宜、競辦執行長金溥聰也要看看毛澤東自傳，這樣才能跟民進黨一樣，了解柯文哲。

吳靜怡指出，罵民進黨最兇的已經不是國民黨，數落國民黨最大聲的也不是民進黨，用這所有的手段和方法來分析柯文哲的統御領導風格與戰術能整理出六點準則。第一「革命原則」，她表示，網軍側翼是推動革命的主要力量，主張對內、對外的鬥爭，誰只要不支持領導人，就會遇到側翼點名攻擊、網軍出征、留言洗版，只要有不同意見就是一律黑化成柯黑。

第二「群眾路線」，吳靜怡解釋，柯文哲強調群眾的主動性和創造性，並密切依靠群眾，深入了解如何滿足年輕人的需求和渴望，塑造年輕人喜歡的樣子，打造一個跟自己傲慢沙文主義有落差的「阿北」。

第三「人民戰爭」，吳靜怡分析，柯文哲一直不斷使用的伎倆，發揮游擊戰的靈活性，2014年的以敵強我弱（連勝文的權貴、打倒國民黨為訴求），2018年的敵進我退（綠白破局、痛恨民進黨）的方式不斷豎立柯文哲的敵人，最終藍、綠都是垃圾而走出一條是非不分明但披著白色的路線。

第四「政治思想」，吳靜怡表示，從墨綠打藍到拉藍打綠，8年來實現廣泛的聯盟，企圖團結不同階層的人民，最終取得勝利；第五「支持領導人的思想」，她解釋，具有群眾熱情支持者，認為他的思想是絕對真理，他們奉行領導人的各種言論，一下偏藍、偏綠都可以，失言風波不斷，都好可愛。

第六「唯一信仰」，吳靜怡指出，堅信要實現真正的勝利，必須消滅一切「想法不一樣」的人，各種手段「封滅」他人的形象。積極將國民黨、民進黨塑造為：舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣。

吳靜怡表示，其實這些都是改寫毛澤東準則的幾個要點，剛好都跟自詡為雍正的柯文哲不謀而合。她建議，國民黨和黨主席朱立倫先瞭解這段歷史再談合作，侯友宜、金小刀也要看看毛澤東自傳，這樣才能跟民進黨一樣，了解柯文哲。

吳靜怡最後大嘆，「怪不得，首先掀起對於柯文哲會當選總統的恐慌，是文化界...歷史的心映啊！」

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