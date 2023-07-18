金溥聰想「侯柯配」？　沈富雄：要贏7、8％才能讓柯文哲服氣

▲左起侯友宜、柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對2024總統大選，美麗島電子報董事長吳子嘉透露，藍白陣營11月20日只會推出一組候選人；前立委沈富雄則表示，國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰心中想的是「侯柯配」，但民眾黨總統參選人柯文哲是否會答應，就要看他們的努力，目前侯友宜與金溥聰的任務就是「超柯趕賴」，要贏7、8％才能夠讓柯文哲服氣，因為5%以內都是誤差。

對於藍白陣營整合議題，沈富雄昨日在節目《POP大國民》中提及，金溥聰已經講了，要侯友宜當副手100％不可能，雖然國民黨主席朱立倫說「都有可能」，但他認為，朱立倫比較滑頭油條，其實心裡頭百般不願意；再者，如果接受「柯侯配」那國民黨就等於死了，若「侯柯配」能成功，讓柯當一次的副總統，這就好像民進黨當年讓柯當台北市長一樣。

沈富雄說，金溥聰心中想的是「侯柯配」，只不過還在找誘因，而朱立倫則是「侯柯配」或「柯侯配」都可以。至於柯文哲是否會答應「侯柯配」，沈富雄表示，這要看侯友宜與金溥聰的努力，能擺出什麼場面讓柯文哲順服。

沈富雄強調，目前侯友宜與金溥聰的任務就是「超柯趕賴」，但現在「趕賴」國民黨員都認為不可能，所以要先「超柯」，而「超柯」的目的就是要完成「侯柯配」，要贏7、8%才能夠讓柯文哲服氣，因為5%以內都是誤差。