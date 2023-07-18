控趙正宇夫妻「牽鉤仔」炒地皮挨告誹謗　凌濤：完完全全不退怯

▲趙正宇告誹謗，凌濤表示沒在怕。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨智庫副執行長凌濤近日指控，無黨籍立委趙正宇夫妻在2018年及2019年間從事土地仲介「牽鉤仔」，獲得租金及土地仲介佣金收入高達2339萬多元，趙則透過臉書宣布「不忍家人受辱，今天正式提告凌濤」。凌濤今（18）日表示，他的檢驗都是依據法院判決的文書，「完完全全不會因為任何的提告，而退怯任何的檢驗」。凌濤並反嗆趙正宇，規避這些檢驗，這都會讓年輕世代感受到無比的相對剝奪感。

凌濤近日質疑，趙正宇夫妻在2018年及2019年間從事土地仲介「牽鉤仔」，獲得收入2339萬，扣掉法院認定逃漏稅的政治獻金款221.8萬，剩下的2117萬有無繳納所得稅？趙正宇今則透過臉書回擊，強調「不忍家人受辱，今天正式提告凌濤」，將委任律師按鈴申告加重誹謗罪。趙痛斥，凌濤細讀過判決書，明明知道她是無辜的，卻恣意造謠，為了攻擊他竟連他的家人都不放過，「徹底踩到我的底線」。

凌濤今召開「趙正宇牽涉多筆土地買賣，為何建商聲稱協助逃漏稅？剩餘2117萬土地仲介所得稅，有無據實繳納？」記者會。對於被趙正宇提告，凌濤強調，從去年檢驗土地詐騙案可證明提告是無效的，他的檢驗都是依據法院判決的文書，因此他呼籲趙正宇若還想獲得賴清德民主大聯盟的「合作」，應該向社會大眾說清楚講明白，不應用司法手段轉移焦點，掩蓋沒有繳納所得稅的責任。

凌濤也說，自從去年88會館的詐騙集團、郭哲敏詐騙集團涉入八德炒地案，到今天所有的案件，基本上都是一步一腳印，而且照事實來檢驗，「完完全全不會因為任何的提告，而退怯任何的檢驗」。凌濤強調，很多年輕人重視居住正義，這就是為什麼今天要檢驗立法委員的日常，竟然可以有這麼高額現金的土地仲介。凌濤也反嗆趙正宇：「你規避這些檢驗，這都會讓年輕世代感受到無比的相對剝奪感。」