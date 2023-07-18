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民進黨：柯侯居住不正義　帶頭助漲雙北房價與租金

▲▼民進黨：柯侯居住不正義　帶頭助漲雙北房價與租金。（圖／民進黨提供）

▲民進黨舉行記者會，質疑柯文哲、侯友宜「居住不正義」。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

居住正義議題成為總統大選攻防焦點，民進黨今（18日）舉行記者會，質疑國民黨、民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲滿口「居住正義」，但檢視各自市長任期內的施政作為，除了無心推動相關配套措施，更是帶頭助漲雙北房價與租金壓力，而且跟建商財團站在一起。

民進黨發言人卓冠廷、立委參選人李坤城、台北市議會黨團總召簡舒培、副總召陳賢蔚召開今天上午在中央黨部舉行記者會。

卓冠廷表示，侯友宜主政下的新北市，竟是六都唯一沒有實行囤房稅的直轄市，相較中央拚命推動，對照高喊好好做事的侯友宜，對於居住正義卻是「不做事」，除此之外，新北市的新建餘屋量，一直都是六都第一，侯友宜比曾任新北市長的國民黨主席朱立倫還會蓋，朱立倫任內餘屋1萬2千戶，侯友宜任內最高1萬7千戶，曾一度下降到1萬5千戶，去年11月最新的數據又來到1萬6272戶。

卓冠廷質疑，新北有這麼多餘屋，但侯友宜任內還陸續啟動塭仔圳、土城司法園區、蘆南蘆北、板橋浮洲、泰山楓江等土地規劃，土地開發總面積高達1400公頃，但新北市的年輕人，非但沒有因為這些開發案，能夠買到合理價格的新房屋，反而因為侯友宜不願推動囤房稅，新北市的新建餘屋量，一直都是六都第一，而且新建餘屋屯超過四年的高達1892戶，是全國最多。

李坤城表示，侯市長宣稱去年3月已將「囤房稅」法案送入新北議會審議，國民黨議員也出面護航，但新北議會國民黨過半數，可以為了侯友宜選總統，3天就決議通過提前總質詢，會有侯市長想通過卻無法通過的市府提案嗎？請侯市長遇到質疑或爭議就卸責，顯然過去護航建商財團是事實，請亡羊補牢，趕緊面對。

李坤城指出，2018年縣市長選舉，營建開發相關事業捐贈政治獻金給侯友宜，其中50萬元以上捐款，就高達21筆合計約1800萬元，「我們好奇侯友宜和建商的厚友誼關係，是否就是導致相關的住宅政策總是慢半拍的原因？」

對於柯文哲，陳賢蔚指出，柯文哲8年任期只蓋1萬2559件，達成率只有25.12%，嚴重跳票，且柯任內將社宅租金提高了25%，反而帶頭增加租客的租金壓力，將應當減輕民眾負擔的社會住宅當成賺錢的途徑；另依照國泰房價指數統計，柯文哲上任為89.58，卸任最後一年則是高達123.92，再對照六都房價所得比，台北市15.77，更是六都最高，面對台北市這樣的房價壓力，台北市府應該更有責任提供最有需社宅興建量，但柯文哲卻是「有做就好」的心態。

簡舒培補充，中央為了全國達成社會住宅目標，不但幫忙地方政府找土地，又提供經費補助，至2021年，中央提供台北市11處社會住宅土地，其中甚至有5筆為全部國有土地，也補助台北市45億元預算；但在柯文哲任內，又因土地租金放棄興建六張犁DE社宅，內政部也尊重其決定，因此由國家住都中心接手，才不至於影響民眾權益。

簡舒培質疑，只要柯文哲被質疑居住不正義，柯文哲競辦發言人就只會跳針式的回應說，「不管怎麼轉移焦點模糊焦點，柯文哲任內蓋最多社宅是事實」，但事實是，柯文哲任內蓋的社宅狀況百出，從行善社會住宅、新奇岩社會住宅、小彎社會住宅、木柵社會住宅、東明社會住宅、明倫社會住宅、興隆D2及E社會住宅等，可說是劣跡斑斑，柯文哲才是台北市居住不正義的製造者。

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