谷辣斯不倫已婚隨扈！王鴻薇偕正宮記者會突喊卡　竟因壓力太大

▲已婚的李姓男子是谷辣斯去年到花蓮競選時，申請貼身保護安全，本來「老闆與隨扈」的關係，卻演變成婚外情。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統府發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）驚爆，去年競選花蓮縣長期間與小她6歲的已婚李姓隨扈不倫戀，高齡49歲的她計畫生小孩「Lucy」，李男還暱稱她「聖母峰」，正宮則出具LINE對話紀錄提告求償百萬。原定國民黨立委王鴻薇今（18）日上午原定將偕正宮周女士與其律師召開「谷辣斯壞人家庭 賴清德出來主持公道！」記者會，卻於八時22分臨時取消，據了解，原因即為周女士近日承受各方壓力要求她撤告，今日因壓力過大臨時決定取消。

媒體日前踢爆總統府發言人Kolas Yotoka（谷辣斯·尤達卡）和已婚李姓隨扈不倫遭對方元配提告求償百萬，雖然谷辣斯稱不清楚李男婚姻狀況，兩人也已無聯繫，但隨即請辭總統府發言人獲准。正宮提告時，提供多達156頁兩人私密對話紀錄，甚至露骨的「生孩子對話」也被曝光。

立委王鴻薇今日上午原定將偕正宮周女士與其律師召開「谷辣斯壞人家庭 賴清德出來主持公道！」記者會，卻於八時22分臨時取消，據了解，原因即為周女士近日承受各方壓力要求她撤告，今日因壓力過大臨時決定取消。