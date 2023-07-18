「若繼續告谷辣斯、憂先生工作不保」　正宮記者會突噤聲心境曝

▲國民黨立委王鴻薇受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）驚爆去年與已婚李姓隨扈不倫戀，正宮周女士則出具LINE對話紀錄提告求償百萬。國民黨立委王鴻薇原定今（18）日上午將偕周女士與律師召開記者會，卻於8時22分臨時取消。王鴻薇事後另行召開說明會，指周女士收到來自家庭、先生、族人的傳話壓力，尤其先生原本是派出所所長，但現在已被撤離，很擔心他工作不保。王也轉述律師說法，稱周女士遭受警告，如果繼續告谷辣斯，谷辣斯就會告她先生，或是告她侵入住居、強制罪、恐嚇罪等等。

周女士一直很生氣，甚至大家可以看到她臉書寫道，希望賴清德跟蔡英文能夠幫她主持公道，但目前為止谷辣斯都沒任何道歉的意思，故原訂記者會訴求是希望谷辣斯能道歉、賠償。王鴻薇說，但是周女士至今收到來自家庭、先生、族人陸陸續續傳話，導致很多壓力，所以昨天夜裡臨時跟律師說，她目前狀況很難面對媒體，因此臨時取消。

王鴻薇續指，根據律師轉述，周小姐壓力很大、非常沮喪，不知道該如何是好，也擔心過程裡接受到谷辣斯希望她撤告的訊息，也擔心先生的工作不保，尤其先生原本是派出所所長，但現在也被撤離所長職務，幾經糾結與天人交戰下，暫時不願面對媒體，不過其焦慮與憤怒依舊存在。

王鴻薇轉述，周女士已透過律師向谷辣斯提告，她確實認為雙方是有發生關係的，所以不接受她老公與谷辣斯的說法；也希望谷辣斯別再透過其他管道施壓，希望她撤告。王鴻薇也轉述，有人警告周女士，如果繼續告谷辣斯，谷辣斯就會告她先生，或是告她侵入住居、強制罪、恐嚇罪等等。