716誰帶頭倒讚侯友宜？　他點名：民眾黨中央委員是元兇

▲國民黨總統參選人侯友宜出席716遊行。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

前時代力量立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢16日於凱道舉辦的「公平正義救台灣」活動，卻變調成為民眾黨總統參選人柯文哲的「類造勢」，出席的國民黨參選人侯友宜、時代力量黨主席王婉諭，致詞時都遭到到台下民眾比倒讚狂噓。人也在現場的國民黨新北市議員陳偉杰指出，民眾黨中央委員張凱鈞在侯友宜致詞時，混在人群中帶頭比倒讚，「如此毫無民主風度、且魚目混珠方式，就是讓活動失焦的元兇。」

面對這次凱道活動，柯文哲活動前一周就下達動員令，要求民眾黨公職參加本次集會，柯粉社群更號召支持者前來助威，還擬定現場「喊聲」策略。而活動開始後，主辦方也安排柯文哲壓軸登場，現場氛圍猶如民眾黨2024的造勢大會。

陳偉杰說，網路上有人在帶風向，說侯友宜在716凱道活動，因為演講超時，被噓下台，身為昨天在現場跟大家一起曬太陽的一員，他要把事實說清楚。若計算致詞時間，從開始說話到致詞結束，侯友宜致詞時間，約10分47秒，柯文哲主席則是11分16秒，而且，這還不包括在之前，民眾黨團的立委就已經跑上台致詞將近10分鐘了。

陳偉杰指出，侯友宜比柯文哲致詞時間短了29秒，昨天整場活動中，柯文哲帶領的民眾黨，足足在台上就致詞了20幾分鐘，是所有受邀者及各政黨，佔據時間最長的，而國民黨雖然有眾多民代參加，卻沒有一個人致詞，就是希望不要成為某個政黨的造勢大會，回歸到主辦單位訴求的主題。侯友宜整段致詞，都是扣緊司法改革及居住正義為主軸，有媒體捕捉到張凱鈞卻混在人群中帶頭比倒讚，並吆喝柯粉群起效尤，如此毫無民主風度、且魚目混珠方式，就是讓活動失焦的元兇。

陳偉杰喊話，衷心期盼，公民運動應該回歸人民意志為主體，對於任何人表達意見的自由，都該予以尊重，不該成為任何政黨造神或是批鬥其他在野黨派的場合，下架無能的民進黨政府，更需要所有在野力量的合作，如此才能團結向前，達成共同目標。