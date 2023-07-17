　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

716誰帶頭倒讚侯友宜？　藍議員點名：民眾黨中央委員是元兇

▲▼侯友宜出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜出席716遊行。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

前時代力量立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢16日於凱道舉辦的「公平正義救台灣」活動，卻變調成為民眾黨總統參選人柯文哲的「類造勢」，出席的國民黨參選人侯友宜、時代力量黨主席王婉諭，致詞時都遭到到台下民眾比倒讚狂噓。人也在現場的國民黨新北市議員陳偉杰指出，民眾黨中央委員張凱鈞在侯友宜致詞時，混在人群中帶頭比倒讚，「如此毫無民主風度、且魚目混珠方式，就是讓活動失焦的元兇。」

面對這次凱道活動，柯文哲活動前一周就下達動員令，要求民眾黨公職參加本次集會，柯粉社群更號召支持者前來助威，還擬定現場「喊聲」策略。而活動開始後，主辦方也安排柯文哲壓軸登場，現場氛圍猶如民眾黨2024的造勢大會。

陳偉杰說，網路上有人在帶風向，說侯友宜在716凱道活動，因為演講超時，被噓下台，身為昨天在現場跟大家一起曬太陽的一員，他要把事實說清楚。若計算致詞時間，從開始說話到致詞結束，侯友宜致詞時間，約10分47秒，柯文哲主席則是11分16秒，而且，這還不包括在之前，民眾黨團的立委就已經跑上台致詞將近10分鐘了。

陳偉杰指出，侯友宜比柯文哲致詞時間短了29秒，昨天整場活動中，柯文哲帶領的民眾黨，足足在台上就致詞了20幾分鐘，是所有受邀者及各政黨，佔據時間最長的，而國民黨雖然有眾多民代參加，卻沒有一個人致詞，就是希望不要成為某個政黨的造勢大會，回歸到主辦單位訴求的主題。侯友宜整段致詞，都是扣緊司法改革及居住正義為主軸，有媒體捕捉到張凱鈞卻混在人群中帶頭比倒讚，並吆喝柯粉群起效尤，如此毫無民主風度、且魚目混珠方式，就是讓活動失焦的元兇。

陳偉杰喊話，衷心期盼，公民運動應該回歸人民意志為主體，對於任何人表達意見的自由，都該予以尊重，不該成為任何政黨造神或是批鬥其他在野黨派的場合，下架無能的民進黨政府，更需要所有在野力量的合作，如此才能團結向前，達成共同目標。

ET快訊
68萬台YTR「過世」有預兆？　網揭過去影片：一直在暗示
地下道滅頂早有預兆！駕駛「逆向狂按喇叭」要眾人快逃
獨／飛韓班機大delay！　正妹卡桃機7hrs氣炸：一天行程
公車滅頂「司機遺體找到了」　妻悲痛：便當再也吃不到了
雨彈再轟2天！熱帶低壓估周三生成　恐「增強成颱風」亂周末
快訊／下班小心！暴雨警戒「國家警報又響了」
牙醫偷吃牙助！　月給11萬生活費+名車豪宅

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文讚「冷氣不錯」挨批　綠營嘆：惡意扭曲不誠實

外役監修法列立院臨時會議程　陳建仁明先報告「性平三法」

國民黨成立「全美侯友宜後援總會」 藍委認「民調低迷」須團結

查無實據！鄭正鈐、傅崐萁性騷案函送北市府　國民黨：不會吃案

柯粉男女性別比懸殊　林濁水：年紀輕的沙文老男人佔大宗？

716誰帶頭倒讚侯友宜？　他點名：民眾黨中央委員是元兇

8月「郭柯配」邊緣化侯友宜？ 郭台銘比大拇指回應媒體：好問題

侯友宜社宅建無3千戶？　新北揭數據批民進黨：完工比中央多

賴清德「不以人廢言」瞧不起民眾？　她：立意良善不該被曲解

「金廈泳渡」復辦　陸委會：支持兩岸體育交流的友誼互動

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

楊丞琳助陣妙莎.鄧典飆《帶我走》　重現《不良笑花》「蔣小花」XD

舒華COVER雨琦「我是中國的張薇」　胸口冒痘...她不認：成熟膠原蛋白

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

木木來探班惹！萌樣大家全融化　《全明星》選手比賽緊張...KID暖：我扛！

蔡英文讚「冷氣不錯」挨批　綠營嘆：惡意扭曲不誠實

外役監修法列立院臨時會議程　陳建仁明先報告「性平三法」

國民黨成立「全美侯友宜後援總會」 藍委認「民調低迷」須團結

查無實據！鄭正鈐、傅崐萁性騷案函送北市府　國民黨：不會吃案

柯粉男女性別比懸殊　林濁水：年紀輕的沙文老男人佔大宗？

716誰帶頭倒讚侯友宜？　他點名：民眾黨中央委員是元兇

8月「郭柯配」邊緣化侯友宜？ 郭台銘比大拇指回應媒體：好問題

侯友宜社宅建無3千戶？　新北揭數據批民進黨：完工比中央多

賴清德「不以人廢言」瞧不起民眾？　她：立意良善不該被曲解

「金廈泳渡」復辦　陸委會：支持兩岸體育交流的友誼互動

壽險業受升息所苦！　上半年初年度保費收入年減16.4%

花蓮天文旅遊再出擊！豐濱部落賞星品咖啡　7／18開放報名

陳奕迅鍾情點名「台灣1小吃」！　為了它拒絕汽車贊助

缺工荒！商總盼擴大引進移工　籲勞動部啟動「服務業專章」

對峙12小時！桃園男持霰彈槍脅迫女友復合　法院裁定羈押

明年健保總額成長率上限4.7％！薛瑞元掛保證「保費不漲」

林思宇踩Havaianas涼拖讓腳變美　自曝擇偶先觀察對方腳趾

蔡英文讚「冷氣不錯」挨批　綠營嘆：惡意扭曲不誠實

超炫！丁寧必殺絕技「下蹲式發球」　政大桌球交流變粉絲大會

2023亞馬遜Prime Day　48小時售出超過3.75億件商品創新高

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

政治熱門新聞

前幕僚分析716　「侯友宜有勇氣、柯文哲失敗」

萬人熱爆擠凱道！蔡英文穿棒球外套笑「冷氣還不錯」　鄉民全炸鍋

716被嗆「小燈泡滾」　王婉諭：這些惡意有時讓我落淚，但我仍會起身

昇恆昌「延10年營運期」免招標　王鴻薇轟：到底什麼霸王條約？

王婉諭批柯文哲被噓　呱吉：水啦！這就是我要的中立選民

716遊行直播流量　四叉貓第2獲8萬斗內

快訊／1打3！王婉諭上台痛批柯、侯、賴　柯粉不滿嗆「小燈泡滾」

館長、黃國昌揪萬人凱道轟政府　行政院：持續傾聽、虛心接受

蔡英文稱「冷氣不錯」　侯友宜怒斥：穿外套還說風涼話

王婉諭：遇到柯就縮起來　算什麼時代力量？

觀察／群眾選邊站！萬人凱道遊行主軸失焦　716成藍白分手擂台

側寫／不畏716遊行成柯文哲「類造勢」　侯友宜堅定立場向虎山行

她酸館長找名目拉抬聲勢：居住正義是假議題

民進黨屏東、台東立委分裂　參選人喊願賭要服輸

更多熱門

相關新聞

8月「郭柯配」？ 郭台銘比大拇指：好問題

8月「郭柯配」？ 郭台銘比大拇指：好問題

鴻海創辦人郭台銘17日在宜蘭蘇澳金媽祖參拜後，被問到是否跟前北市長柯文哲合體共推「郭柯配」，將侯友宜邊緣化問題時，他先是笑而不答，但隨後比出大拇指回說「好問題」，隨即快步離去；郭的舉動，留給外界想像空間。

綠批侯友宜蓋社宅靠中央　新北反擊：完工比中央多

綠批侯友宜蓋社宅靠中央　新北反擊：完工比中央多

賴「不以人廢言」瞧不起民眾？　她：被曲解

賴「不以人廢言」瞧不起民眾？　她：被曲解

為何力挺侯友宜？　李眉蓁曝暖心過往：值得湧泉以報

為何力挺侯友宜？　李眉蓁曝暖心過往：值得湧泉以報

替韓國瑜賄選被判3年2月！　台商拍桌找國民黨幫伸冤

替韓國瑜賄選被判3年2月！　台商拍桌找國民黨幫伸冤

關鍵字：

國民黨民進黨2024總統大選民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

網紅控廖峻「連千毅大哥出手了」！重話警告：難以收拾

屏東廟壇宮主虐死親兒　判刑14年半定讞

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女下場曝

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！

爸爸身分證中2碼免費爽吃王品龍蝦

快訊／國1清晨事故　成立緊急應變小組

27歲女遭割草機輾過　屍塊四散慘死

17歲小弟山澗抓到7隻螃蟹！一查竟是地球新物種

見3歲童獨走公路　她下車關心竟失蹤

米砂罕曝黑髮照！網：完全變個人

雨彈開轟！10縣市「大雨特報」

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

經濟部加碼發錢！最多領5000元　「申請條件」一次看

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

更多

最夯影音

更多
趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～
陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面