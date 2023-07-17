台商喊冤！替韓國瑜賄選被判3年2月　國民黨聲援批製造寒蟬效應

▲韓國瑜2020年選總統時，台商會長林懷等人辦尾牙，補助機票動員台商返台投票，法院判刑3年2個月。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

中國長沙台胞投資企業協會會長林懷受中共金援，在2020大選請託選民支持國民黨總統候選人韓國瑜，近日判決定讞3年2個月徒刑、褫奪公權4年。國民黨大陸事務部今（17）日召開「服務兩岸 台商申冤」記者會，主任林祖嘉表示，從林懷案看到台灣司法不公不義，呼籲台商明年踴躍回台投票。國民黨質疑此案有2點政治操作痕跡，無論時機判決內容均啟人疑竇，有陷人入罪之嫌。

林懷受中共金援，以餐會、招待食宿及補助機票等方式，在2020大選請託選民支持國民黨總統候選人韓國瑜，經三級三審後，近日最高法院駁回上訴，判決3年2個月徒刑、褫奪公權4年定讞。對此，國民黨今召開「服務兩岸 台商申冤」記者會，大陸部主任林祖嘉、湖南長沙台商協會榮譽會長林懷、立法委員李德維、全國台企聯榮譽會長張漢文、全國台企聯榮譽會長王屏生、全國台企聯常務理事戴治中等出席。

林祖嘉指出，林懷案從起訴以來，國民黨原認為是單純法律案件，司法應該會還給他公道，然而司法卻拋棄了他，因此他聯絡國民黨，希望能說明事件前因後果。林祖嘉質疑，政府面對即將到來的大選，不希望看到台商台胞回台投票，用林懷案達到寒蟬效應。

當事人林懷表示，擔任中國長沙台胞投資企業協會會長期間不經手金錢，竟然在台灣被調查，調查單位找出證人、扣留手機，把訊息拼湊建構成犯罪理由；又因兩岸關係，檢調不能到大陸拿帳，卻又限制他出境，最後三審定讞判重罪，讓他感覺到最大冤枉與無奈。

李德維指出，林懷案檢調單位與法院是否獲得確實證據來起訴與判決？在無詳實證據情況下，用LINE群組拼湊對話是否能成為起訴與判決依據？現在又逢總統立委選舉，民進黨是否想引發寒蟬效應，讓數十萬在大陸的台灣人不敢回台灣投票？不希望司法成為執政黨的工具。

國民黨表示，此案至少有2點政治操作痕跡。一、司法案件差別待遇：同一時間民進黨立委伍麗華的樁腳賄選，高院二審認定有悔意，輕判2年與1年10月，但林懷案在高院判決書明載「尚知悔悟」，卻未能獲得緩刑。二、時機太巧：民進黨諸多司法案件拖延處理，林懷案卻選在此時定讞，時機巧合恐讓司法再次蒙羞。國民黨認為，無論時機判決內容均啟人疑竇，有陷人入罪之嫌。