為何力挺侯友宜？　李眉蓁曝暖心過往：值得湧泉以報

▲國民黨總統參選人侯友宜出席716遊行。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜16日參加前時代力量立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢於凱道舉辦的「公平正義救台灣」活動，國民黨高雄市議員李眉蓁也北上隨同出席。李眉蓁透露，有支持者不解她為何要跟著侯友宜一起被噓，但在3年前，當她因論文陷入人生最困頓時，是侯友宜不憂讒畏譏兩度南下輔選，這樣暖心而有情義的好人，就值得湧泉以報。

侯友宜昨於活動現場致詞到一半，群眾紛紛鼓譟不滿，有人比倒讚，有人要他下台，一時間噓聲四起。侯友宜17日受訪表示，對柯市長的支持者給予尊重，自己在昨天的現場已經完整將社會公平、居住正義整體呈現出來，現場也很多支持自己的好朋友。現場的狀況，不管是動作還是聲音，他都坦然面對，民主政治本來就是可以傾聽不同聲音。

李眉蓁則說，在舞臺上陪著侯友宜被噓，臉書發文也有人反侯，甚至指責她不該挺侯，但在3年前侯友宜聲望正高、形象正好時，她卻萬箭穿心、痛不欲生，毫無當選機會，然而理當避之唯恐不及時，他卻兩度下來輔選，為她加油。

李眉蓁回憶，侯友宜那時候一樣不善言辭，講些不要氣餒、繼續團結、不斷深耕、總有一天努力會被看見之類的鐵漢式語言，然而他溢於言表的關懷恰如黑暗裡送來的一道光，讓她感受到真正的溫暖。

李眉蓁指出，如今她再次被人們看見，侯友宜卻陷入泥淖。「我非常理解想替國民黨打一場勝仗、卻陷入四面楚歌的壓力，很替他焦慮和憂心。不像我當時做錯事導致選情無法挽回，侯市長明明是好人、沒做錯事、選情依然大有可為，於公於私，我當然應該站出來。」

李眉蓁表示，或者因為過去的黨內恩怨，或者因為各自心有所屬，國民黨到現在遲遲無法團結。這可以接受，因為化解恩怨、團結整合需要時間，但槍口向內、對著侯友宜開槍，真的大可不必。危難相扶持、微賤不相親，既然是同黨，就該有難同擔。挺侯之於她，不但是同黨同志應有的情義，更是基本的人情義理。