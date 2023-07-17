因應2024總統、立委選舉　桃檢「查察賄選及暴力執行小組」揭牌

▲因應明年總統立委二合一選舉，桃園地檢署今日揭牌成立「查察賄選及暴力執行小組」。（圖／桃園地檢署提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園地檢署因應第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉，於今日上午10時揭牌成立「查察賄選及暴力執行小組」，並隨即召開「選察查察期前策略會議」，宣示即日起對明年1月13 日所舉行之總統副總統及立法委員選舉，結合檢、警、調、移民、廉 政人員凝聚共識全力投入查察賄選工作，積極展開查賄行動，嚴密查辦妨害選舉行為。

期前策略會議由檢察長俞秀端主持，她表示，法務部對於本次選舉已頒布「選舉工作綱領」，提出「一 個核心宗旨、三項強韌策略、六大策進作為」，桃園地檢署將以此為本全力投入做好選舉查察工作，維護選舉公正性，選出掌握國家藍圖巨擘的。

接著由選舉查察執行秘書康惠龍主任檢察官對於查察賄選之具體工作進行報告，並說明依最高檢察署指示成立「打擊選舉（網路）賭盤聯繫平台」及「防止境外勢力介入選舉聯繫 平台」，統合查察機關資源全力防杜選舉賭盤、境外勢力干擾選舉，另組成「防制選舉假訊息專責小組」，防止假訊息影響選舉公平性等作為，再由各與會機關分別就選舉查察工作提出報告。

除了選舉除查賄制暴外，為因應選舉態樣的改變及地緣政治、兩岸情勢之變化，選舉賭盤、假訊息及境外勢力等妨害選舉之影響更為嚴重，俞秀端籲請各機關應儘速提前部署因應，加強情資蒐報，強化查察機關橫向聯繫，緊密合作隨時啟動查察工作，並善用臺灣高等檢察署所建置「科技偵查 輔助平台」（AITP）等資料庫及科技設備偵辦妨害選舉案件。

另外，查辦假訊息案件，除嚴查速辦外，亦應在遵循偵查不公開原則下，適時澄清、即時下架，降低假訊息之負面影響。桃園地檢署亦呼籲民眾對於妨害選舉的不 法情事，踴躍檢舉，對於檢舉人身分絕對保密，大家一起守護得來不 易的民主生活。