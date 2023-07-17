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北檢大選查察小組揭牌　3大工作重點「最高檢舉獎金1500萬」

▲▼台北地檢署由檢察長鄭銘謙率主任檢察官揭牌正式成立選舉查察小組。（圖／北檢提供）

▲台北地檢署由檢察長鄭銘謙率主任檢察官揭牌正式成立選舉查察小組。（圖／北檢提供）

記者劉昌松／台北報導

全國各地檢察署17日正式揭牌成立「查察賄選及暴力執行小組」，台北地檢署檢察長鄭銘謙強調，北檢在明年的總統既立委許舉查察重點有3大項，包括阻絕境外式力介入選舉、斷絕賭盤效應、杜絕假訊息干擾選情，同時呼籲民眾，可透過檢舉專線0800-024099提供賄選情資，檢舉者身分絕對保密，檢舉獎金最高1500萬元。

因應2024年1月13日舉行的第16任總統副總統，第11立法委員選舉，北檢全面啟動查賄，並已於7月12日召集轄內檢警調政風舉行「選舉查察期前策略會議」暨「防止境外勢力介選、打擊選舉(網路)賭盤聯繫平臺會議」，凝聚團隊共識，強化蒐報情資及打擊不法能量。

鄭銘謙17日在選舉查察小組揭牌儀式中，再次強調查察重點工作有三：其一，為「阻絕境外勢力」，將強化清查可疑境外資金是否與選舉有關，防止境外勢力透過各種管道挹注資金進入國內，影響特定政黨、候選人之選情。

另於偵辦境外資金介入選舉案件時，亦將加強反滲透法之蒐證，對其資金是否來自「滲透來源」，必將列為調查重點，期能藉此阻絕滲透來源透過不法管道介入選舉，以鞏固我國民主選舉制度。

其二，為「斷絕賭盤效應」，不法份子或境外勢力可能以開設選舉賭盤對於其所支持特定候選人以較高賠率作為賭博條件，誘引選民為獲取賭金下注並進而投票，其對於國內選舉干擾之嚴重性，更甚於以資金資助特定候選人。故本次選舉將從嚴查地下賭博管道、掃蕩不法金流及不法幫派組織三大面向切入，務期壓制選舉賭盤，維護選舉公平。

其三，為「杜絕假訊息干擾」，為確保乾淨選風，對於涉及刑責之散布選情假訊息案件，均將速查嚴辦，防止大選期間有心人士利用假訊息影響選情，維護選舉公正。

為了強化重點工作，北檢已成立連繫平台，並提出「強化情資蒐報及查緝策進作為」外，也成立專責小組檢察官負責偵辦此類案件，俾能精準打擊，嚇阻不法。此外，對於新修正《總統副統統選舉罷免法》、《公職人員選舉罷免法》增訂之選舉賭盤罪、利用深偽影音散布不實訊息罪，以及違反反滲透法介入選舉之刑罰規定，務必強化執法意識，縝密蒐證，速查嚴辦，以維護公平選舉。

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