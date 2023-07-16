遭吳子嘉酸跨不過濁水溪　柯文哲訪南投：民眾黨需花更多時間在中南部

▲台灣民眾黨主席柯文哲15日造訪南投草屯鎮，與支持者相見歡並發表演說。（圖／台灣民眾黨南投縣黨部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣民眾黨積極布局2024年總統立委大選，黨主席暨總統參選人柯文哲15日赴南投草屯鎮參訪，除與200多名支持者相見歡，也與30多名青商進行座談，了解地方民意和需求；柯文哲表示，民眾黨作為一個新興政黨，還需花更多時間深耕中南部，才能「跨過濁水溪」，在全台各地都擁有支持者。

柯文哲昨日抵達南投後先主持民眾黨草屯鎮辦事處揭牌儀式，並指出民眾黨在2年前成立南投縣黨部，目前全縣的黨員有270多人，縣黨部主委簡千翔也是唯一民眾黨籍的南投縣議員，未來還將準備成立埔里辦事處。

面對記者聯訪提問：「《美麗島電子報》董事長吳子嘉說，民眾黨跨不過濁水溪？」柯回應，民眾黨的支持者在北部比較多，還要花比較多時間來中南部發展，因為一個新的政黨不可能一下子全台灣都有很多支持者；至於近日與吳子嘉之間的磨擦，柯文哲說，談話性節目應該是「問答題」的真實呈現，如果要花10個小時來彩排，不只是答案，連題目都是事先預設好了，這好像不夠誠實，乾脆拿稿子出來唸就好了。

柯文哲於下午3點出席草屯鎮的「粉絲見面會」，吸引200多名柯粉到場，有不少人全家動員，也有人準備帽子或外套給他簽名，柯文哲進場時，柯粉更是起立尖叫；柯文哲說：「群眾的熱情，讓他嚇一大跳。」隨即以「改變成真」為題發表演說，表示有9成的台灣人民，主張台灣應維持現狀，藍綠兩黨應擺脫統獨的意識型態競爭。

柯文哲昨天也到草屯鎮陳府將軍廟參拜，親手寫下「幸福平安、風調雨順」的吉祥話，有地方人士反映政府目前在烏溪流域興建鳥水潭人工湖，周邊的大面積區域都被劃成保護區，影響地方發展，柯文哲也承諾回台北後將連絡農委會協調；在粉絲見面會後則參加「南投青商之夜」，並到草屯鎮的「炒飯傳人」餐飲店和30多位青年商人座談。