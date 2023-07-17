全力查賄防制暴力　南檢「查察賄選及暴力執行小組」揭牌

▲台南地檢署邀集警、調、政風首長共同舉辦2024年第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南地檢署邀集警、調、政風首長共同舉辦2024年第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式。

台南地檢署指出，2024年第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉將於2024年1月13日舉行投票。南檢為落實民主選舉的公平與公正，將積極辦理反賄選宣導、全面查察賄選，以防制暴力、境外勢力、選舉賭盤及假訊息介入選舉，並與最高檢察署及各地檢署同步於7月17日上午10時30分，辦理「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式。

揭牌儀式，由台南地檢署檢察長鍾和憲、法務部調查局台南市調查處處長黃建華、台南市警局副局長李安淳、台南市政府政風處長高伯陽共同主持。南檢檢察長並於揭牌儀式後表示，選舉是法治國家的大事，成立「查察賄選及暴力執行小組」之目的，是希望在選舉期間可以整合偵查機關之力量，以強力打擊不法勢力之介入，以免影響選舉結果。法務部也提出本次選舉查察「1、一個核心宗旨：嚴查不法、肅本清源。2、三項強韌策略：阻絕境外勢力、斷絕賭盤效應、杜絕假訊息干擾。3、六大策進作為：精進查賄制暴建構查賄網路、查緝不法組織杜絕暴力賭盤、嚴查地下通匯阻斷境外資金、嚴防假訊息有效蒐證徹查、統合警政戶政防杜幽靈人口、公私部門齊力宣導鼓勵檢舉妨害選舉」之工作綱領，作為本次偵查機關進行選舉查察之準則。

於17日揭牌的同一時間，南檢黃齡慧及錢鴻明檢察官因前次地方選舉查賄績效優良，在最高檢察署接受蔡清祥部長頒發「查察妨害選舉特殊績優人員」獎項。而本次選舉，台南地檢署將與警、調、政風機關共同協力，再次發揮團隊合作精神，共同打擊選舉不法情事，以維護選舉的公平性。

最後，鍾檢察長呼籲總統大選及立委選舉結果，對於國家未來及民主發展影響深遠，更攸關國家前途，各查賄機關要展現查賄的態度，秉持「無底線」、「無上限」、「無時限」之執法決心，積極辦理妨害選舉之查察及宣導工作，達成端正選風及選賢與能之任務，給台南市民一個純淨的選舉環境。台南地區「選舉查察聯繫中心」檢舉電話0800-024-099、06-2959839、傳真：06-2959656、首長檢舉信箱：https://www.tnc.moj.gov.tw/297028/297084/297090/481931/post。