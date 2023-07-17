高雄地檢署查賄小組揭牌　檢察長：注意AI結合不實訊息

▲高雄地檢署「查察賄選及暴力執行小組」今日正式揭牌。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄地檢署為因應明年任總統副總統及立法委員選舉，在今（17）日成立「查察賄選及暴力執行小組」，正式展開選舉查察工作，檢察長洪信旭表示，明年大選與上屆基層選舉特性不同，面臨的挑戰也不同，尤應注意將重點放在AI人工智慧結合不實訊息、境外勢力介入、選舉賭盤之不法妨害選舉類型。

今天上午的揭牌儀式由高雄地檢署檢察長洪信旭主持，出席的貴賓包括高雄高分檢主任檢察官方娜蓉、高雄市政府警察局局長林炎田、高雄市調處處長謝宜璋、廉政署南部地區調查組副組長張茂泉、高雄市政府政風處處長林合勝、雄檢襄閱主任檢察官宋文宏、選舉查察執行秘書主任檢察官劉俊良等人。

洪信旭表示，揭牌儀式象徵正式展開選舉查察工作，選舉查察之目的不是要讓人民做出特定選擇，而是政府機關有義務維護選舉之公平性，讓人民能基於自由意志，不受任何不法手段干擾下進行投票，雄檢在去年地方公職人員選舉查獲不少金錢、暴力及幽靈人口案件。

洪信旭指出，明年大選與上屆基層選舉之特性不同，面臨的挑戰也不同，尤應注意將重點放在AI人工智慧結合不實訊息、境外勢力介入、選舉賭盤之不法妨害選舉類型，雄檢對於此次選舉查察工作亦將全力以赴，期使選舉圓滿平和舉行及落幕。