比喻柯文哲是「颱風眼」　矢板明夫：很多支持者對藍綠惡鬥不滿

▲柯文哲出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對民眾黨總統參選人柯文哲近期民調上漲，甚至衝到第一名，日本產經新聞社台北支局長矢板明夫表示，柯文哲之所以被稱為「颱風眼」，就是因為颱風一開始是很小的，之後越轉越大，他的很多支持者是對傳統政黨、藍綠惡鬥感到不滿，且柯文哲能夠跳脫藍綠，他說的話也都是年輕人聽得懂的話，比較愛搞怪、講話有意思，這是他的個人魅力。

矢板明夫16日在節目《豈有此呂》中指出，台灣有兩大黨，一個是民進黨，另一個是討厭民進黨，那些討厭民進黨的人支持誰都可以，只要是讓民進黨下架就好。他說，有些國民黨支持者，他們對國民黨的愛遠小於他們對民進黨的恨，所以不管這個人是誰，如果有人更能修理民進黨，就一定會投他。

矢板明夫認為，柯文哲之所以被稱為「颱風眼」，就是因為颱風一開始是很小的，之後越轉越大，他的很多支持者是對傳統政黨、藍綠惡鬥感到不滿。他舉例，在國民黨支持者的眼中，總統蔡英文執政這七年，做的每件事都是錯的；而在民進黨支持者的眼中，前總統馬英九執政八年，做的每件事也都是錯的，深陷藍綠之爭的人，都會認為自己是正確的，但對真正的中間選民而言，他們都是一路貨色，有好有壞。

矢板明夫表示，柯文哲能夠跳脫藍綠，他說的話也都是年輕人聽得懂的話，比較愛搞怪、講話有意思，這是他的個人魅力，而且相較前高雄市長韓國瑜，柯文哲是有讀書的，無論是基本的兩岸議題、經濟議題，還是內政問題，他都可以談，至少有自己的主張。