「當反派就別怕得罪人」　他評王婉諭716表現：成功拉起時力聲量

▲時代力量黨主席王婉諭出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢16日在凱道舉行「公平正義救台灣」遊行，時代力量黨主席王婉諭在致詞時抨擊藍綠兩黨得到歡呼，但在批評民眾黨主席柯文哲時，引來台下噓聲不斷，引發討論。對此，媒體人黃揚明17日就在臉書大讚「要當個反派，就不要怕得罪人」，即使台下響起噓聲，但王婉諭成功地把時力的聲量拉起，對政黨票絕對有正面影響。

「要當個反派，就不要怕得罪人」，黃揚明表示，王婉諭昨天就在凱道遊行上扮演了這樣的角色。他指出，時代力量面臨泡沫化危機，在2024幾乎將被邊緣化，而參與創黨的黃國昌舉辦的716上凱道集會，提供了一個展演機會，而王婉諭把握住，並且扮演了「反派」。

黃揚明分析，王婉諭在台上的穿著是印有「居住正義」字樣的黑色T恤，明知這場活動Dress Code是「白色」，她硬是要唱反調穿黑T，身旁的立委邱顯智更是把時力黃T穿在身上，違反這場活動不帶政黨標誌的規範，「他們從外觀上，就已經充滿反派氣息。」

黃揚名再舉出，王婉諭一開口，先說時代力量是國會中最實踐居住正義、司法改革價值的政黨，接著左罵民進黨、右批國民黨、再一記回馬槍，重砲轟擊柯文哲，無論是社子島開發案、和鍾東錦等人互動等，讓她連發，「我要告訴柯文哲，選民不是你的太監、你的狗」、「我要請問大家，跟這些牛鬼蛇神站在一起，算什麼第三勢力，跟這些魚肉鄉民的混蛋站在一起，算什麼超越藍綠？」

「這風格符合斷水流大師兄的那句『在場的各位都是垃圾』」，黃揚明認為，即使台下響起噓聲，但王婉諭成功地把時力的聲量拉起，成為非民進黨陣營中最壞的反派，甚至綠營正規軍民代、名嘴、側翼群起吹捧她，當民進黨支持者未來把時力重新納入政黨票的選擇，對時力政黨票絕對是正面影響，「或許，時力出身的黃國昌，也沒想到會有這樣的舞台效果吧！」