民進黨掀柯侯居住正義假面具　轟：擺爛社宅囤房稅「跟建商站一起」

▲民進黨「揭穿柯侯居住正義假面具」記者會。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨與國民黨總統參選人柯文哲、侯友宜昨（16日）參加「公平正義救台灣」集會，批評民進黨政府的社會住宅政策。對此，民進黨發言人張志豪、立委參選人吳沛憶、吳崢、曾柏瑜今（17日）舉行記者會，抨擊柯、侯口中喊「居住正義」，但卻是跟財團、建商站在一起，市長任內對社宅及囤房稅擺爛，為選總統把居住正義掛嘴邊，謀求政治利益。

張志豪指出，檢視侯友宜於新北市長任內興辦的社宅數量，只有2678戶，不僅根本不到3000戶，而新北市更是六都中，至今唯一沒有通過「囤房稅」的直轄市，也難怪民眾昨天在侯上台時噓聲四起；至於柯文哲誇口其任內社宅蓋最多，宣稱8年完成5萬戶，但數字會說話，8年只蓋1萬2559件，達成率只有25.12%，嚴重跳票。

張志豪強調，民進黨政府積極興辦社宅，尤其近兩年半來，雙北幾乎擺爛放棄興建社宅，國家住都中心反而加速新增社宅工程決標3萬3584戶；中央除了提供國有土地協助地方政府蓋社宅外，也補助地方政府社宅經費，統計至2021年，中央提供台北市11處社會住宅土地，更補助台北市45億元，新北市也補助30億元，顯示拚社宅要努力做，不是嘴巴說，也不是只有批評。

曾柏瑜則說，侯友宜稱要打擊黑道、讓犯罪者得到應有的懲罰，而且要抓炒房、租屋市場透明化，但都「跳票」了，新北市是六都唯一沒有囤房稅的縣市，且侯還替司法正義與居住正義最大的敵人、國民黨立委羅明才喬掉立委初選，羅明才家族「違法」對新店大香山山坡地濫墾、炒股坑殺股民，家族所經營的「福豪建設」過去違法開挖23萬平方公尺的山坡地，相當於挖了18座棒球場大小。

吳崢補充，他的對手、國民黨立委參選人張智倫的爸爸前立委張慶忠，名下除了有多家建商，甚至參與多個中和都市更新案，媽媽陳錦錠更是當地議員，兩人跟侯市長都是「厚友誼」。他說，張慶忠過去是立委也是建商，從中央檢視都市計畫，再由陳錦錠監督市府審案，這樣中央、地方「炒房炒地一條龍」的家族企業，將會在張智倫當選後再次復辟，這是大家願意看到的嗎？這樣的圈地炒地家族有辦法捍衛居住正義嗎？