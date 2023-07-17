　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨掀柯侯居住正義假面具　轟：擺爛社宅囤房稅「跟建商站一起」

▲▼民進黨發言人張志豪及台北市第5選區吳沛憶、新北第8選區吳崢、新北第11選區曾柏瑜等3位立委參選人今(17)日召開「揭穿柯侯居住正義假面具」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨「揭穿柯侯居住正義假面具」記者會。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨與國民黨總統參選人柯文哲、侯友宜昨（16日）參加「公平正義救台灣」集會，批評民進黨政府的社會住宅政策。對此，民進黨發言人張志豪、立委參選人吳沛憶、吳崢、曾柏瑜今（17日）舉行記者會，抨擊柯、侯口中喊「居住正義」，但卻是跟財團、建商站在一起，市長任內對社宅及囤房稅擺爛，為選總統把居住正義掛嘴邊，謀求政治利益。

張志豪指出，檢視侯友宜於新北市長任內興辦的社宅數量，只有2678戶，不僅根本不到3000戶，而新北市更是六都中，至今唯一沒有通過「囤房稅」的直轄市，也難怪民眾昨天在侯上台時噓聲四起；至於柯文哲誇口其任內社宅蓋最多，宣稱8年完成5萬戶，但數字會說話，8年只蓋1萬2559件，達成率只有25.12%，嚴重跳票。

張志豪強調，民進黨政府積極興辦社宅，尤其近兩年半來，雙北幾乎擺爛放棄興建社宅，國家住都中心反而加速新增社宅工程決標3萬3584戶；中央除了提供國有土地協助地方政府蓋社宅外，也補助地方政府社宅經費，統計至2021年，中央提供台北市11處社會住宅土地，更補助台北市45億元，新北市也補助30億元，顯示拚社宅要努力做，不是嘴巴說，也不是只有批評。

曾柏瑜則說，侯友宜稱要打擊黑道、讓犯罪者得到應有的懲罰，而且要抓炒房、租屋市場透明化，但都「跳票」了，新北市是六都唯一沒有囤房稅的縣市，且侯還替司法正義與居住正義最大的敵人、國民黨立委羅明才喬掉立委初選，羅明才家族「違法」對新店大香山山坡地濫墾、炒股坑殺股民，家族所經營的「福豪建設」過去違法開挖23萬平方公尺的山坡地，相當於挖了18座棒球場大小。

吳崢補充，他的對手、國民黨立委參選人張智倫的爸爸前立委張慶忠，名下除了有多家建商，甚至參與多個中和都市更新案，媽媽陳錦錠更是當地議員，兩人跟侯市長都是「厚友誼」。他說，張慶忠過去是立委也是建商，從中央檢視都市計畫，再由陳錦錠監督市府審案，這樣中央、地方「炒房炒地一條龍」的家族企業，將會在張智倫當選後再次復辟，這是大家願意看到的嗎？這樣的圈地炒地家族有辦法捍衛居住正義嗎？

▲▼民進黨發言人張志豪及台北市第5選區吳沛憶、新北第8選區吳崢、新北第11選區曾柏瑜等3位立委參選人今(17)日召開「揭穿柯侯居住正義假面具」記者會。（圖／民進黨提供）

ET快訊
GODIVA霜淇淋、莫凡彼飲品　檢出腸桿菌科超標
軍方震怒！少校連長酒駕　路中呼呼大睡
快訊／政大書城宣布停業
蔡英文稱「冷氣不錯」對比凱道熱汗　侯友宜斥穿外套還說風涼話
嫌妻「沒子宮不算女人」　他偷吃陪唱妹17年癌逝...正宮反擊
黃國昌台上喊1句話　美女主播突遭圍剿！連麥都被搶走
等到了！　身分證「中2碼」 免費吃王品龍蝦
快訊／拿刀砍警察！　嫌犯抓到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全代會爽吹冷氣？　民進黨不滿「被針對」：惡意操作

凱道討居住正義「新北卻無囤房稅」　侯友宜：草案去年送議會了

藍白合有好消息？　吳子嘉：11／20只有1組人會出來選

退役軍、警力挺應曉薇　拉國旗喊：妳的努力和付出我們看到了

學者評716遊行王婉諭「最有勇氣」　緊扣主旨批藍綠白不正義

民進黨掀柯侯居住正義假面具　轟：擺爛社宅囤房稅「跟建商站一起」

蔡英文稱「冷氣不錯」對比凱道熱汗　侯友宜斥穿外套還說風涼話

朱柯謀「藍白合」11月共推1組總統人選？　侯友宜：下架民進黨

「716大遊行失敗」！陳沂酸館長找名目拉抬聲勢：居住正義是假議題

「選秘書像選妃」還性騷　謝曉星遭彈劾4大理由曝光

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

楊丞琳助陣妙莎.鄧典飆《帶我走》　重現《不良笑花》「蔣小花」XD

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

舒華COVER雨琦「我是中國的張薇」　胸口冒痘...她不認：成熟膠原蛋白

木木來探班惹！萌樣大家全融化　《全明星》選手比賽緊張...KID暖：我扛！

全代會爽吹冷氣？　民進黨不滿「被針對」：惡意操作

凱道討居住正義「新北卻無囤房稅」　侯友宜：草案去年送議會了

藍白合有好消息？　吳子嘉：11／20只有1組人會出來選

退役軍、警力挺應曉薇　拉國旗喊：妳的努力和付出我們看到了

學者評716遊行王婉諭「最有勇氣」　緊扣主旨批藍綠白不正義

民進黨掀柯侯居住正義假面具　轟：擺爛社宅囤房稅「跟建商站一起」

蔡英文稱「冷氣不錯」對比凱道熱汗　侯友宜斥穿外套還說風涼話

朱柯謀「藍白合」11月共推1組總統人選？　侯友宜：下架民進黨

「716大遊行失敗」！陳沂酸館長找名目拉抬聲勢：居住正義是假議題

「選秘書像選妃」還性騷　謝曉星遭彈劾4大理由曝光

嘉義廟會爆炸原因大逆轉！垃圾紙箱採獲黑色火藥　疑煙火落焰釀禍

全代會爽吹冷氣？　民進黨不滿「被針對」：惡意操作

8歲男童過世「器捐救8人」！爸爸淚崩：他想要當英雄

不拋棄同伴！領航鯨大規模擱淺蘇格蘭島嶼　超過50頭死亡

太陽徹底大洗牌！　2021年爭冠班底僅剩布克與艾頓

迪麗熱巴「機場露背裝」超殺亮相！　小眾品牌私服辣到瞬間消暑

「GODIVA霜淇淋、莫凡彼飲品」檢出腸桿菌科超標！衛生局開罰3萬

國際電話有提示音！　中華電防堵詐騙語音警示上線

侯郭攻柯 賴在冷氣房 716遊行衝擊民調變化

Nissan「傳奇跑車」車頭全毀還能高價賣出　一原因292萬成交

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

政治熱門新聞

萬人熱爆擠凱道！蔡英文穿棒球外套笑「冷氣還不錯」　鄉民全炸鍋

前幕僚分析716　「侯友宜有勇氣、柯文哲失敗」

館長、黃國昌揪萬人凱道轟政府　行政院：持續傾聽、虛心接受

716遊行直播流量　四叉貓第2獲8萬斗內

快訊／1打3！王婉諭上台痛批柯、侯、賴　柯粉不滿嗆「小燈泡滾」

觀察／群眾選邊站！萬人凱道遊行主軸失焦　716成藍白分手擂台

側寫／不畏716遊行成柯文哲「類造勢」　侯友宜堅定立場向虎山行

「賴清德的林全」操刀　政見主軸「國家希望工程」

跨族群社會力力挺賴清德　青年：學費補助有感

蔡英文稱「冷氣不錯」　侯友宜怒斥：穿外套還說風涼話

王婉諭批柯文哲遭噓　吳濬彥補血：今天談話最符合公平正義就是她

CPTPP入會審查方式無共識　駐紐代表回應了

民進黨屏東、台東立委分裂　參選人喊願賭要服輸

黃國昌批政府打詐跳票　行政院：跨部會打詐達成「三減」

更多熱門

相關新聞

凱道討居住正義「新北卻無囤房稅」　侯友宜：草案去年送議會了

凱道討居住正義「新北卻無囤房稅」　侯友宜：草案去年送議會了

國民黨總統參選人侯友宜昨參加「七月十六上凱道，公平正義救台灣」集會，提出「止炒作」等5大政策，但卻被外界質疑，新北市至今未通過囤房稅，是六都唯一沒實施的城市。侯今（17）日對此表示，囤房稅草案去年3月已送議會審議，希望趕快通過。

學者評716遊行王婉諭「最有勇氣」　緊扣主旨批藍綠白不正義

學者評716遊行王婉諭「最有勇氣」　緊扣主旨批藍綠白不正義

蔡英文稱「冷氣不錯」　侯友宜怒斥：穿外套還說風涼話

蔡英文稱「冷氣不錯」　侯友宜怒斥：穿外套還說風涼話

朱柯謀「藍白合」11月共推1組總統人選？　侯友宜這樣說

朱柯謀「藍白合」11月共推1組總統人選？　侯友宜這樣說

金溥聰將鎖定「這兩都」查弊案？　郭正亮斷言：一定會打到鄭文燦

金溥聰將鎖定「這兩都」查弊案？　郭正亮斷言：一定會打到鄭文燦

關鍵字：

國民黨民進黨民眾黨侯友宜賴清德柯文哲2024總統大選2024

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1南下台中系統清晨事故　成立緊急應變小組

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女下場曝

網紅控廖峻「連千毅大哥出手了」！重話警告：難以收拾

見3歲童獨走公路　她下車關心竟失蹤

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

27歲女遭割草機輾過　屍塊四散慘死

經濟部加碼發錢！最多領5000元　「申請條件」一次看

倪安東、管罄辦婚禮！登記1年多披白紗「浪漫合唱」

「蒟蒻講幹話」死訊引議！老婆回應了

泰利估今轉中颱　恐有新颱侵台機率曝

直擊巨星男神驚現台北街頭！「無P天菜顏值」全被拍

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

男減肥每天1餐　四肢無力癱床送醫

最貪內幕！3.6億毒品盜賣案破獲　緝毒英雄認罪、長官慘了

更多

最夯影音

更多
趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～
狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面