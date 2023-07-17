分析柯粉性別結構　吳濬彥：柯文哲讓直男瘋狂、女性沒熱情

▲吳濬彥分析，柯文哲的支持者中男性比例遠遠高於女性。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢16日在凱道舉行「公平正義救台灣」遊行，外界皆認為現場多數是民眾黨主席柯文哲的支持者，此外，也能發現現場性別比例懸殊。對此，民進黨前青年部主任吳濬彥17日就在臉書引用QuickseeK的民調分析表示，「柯文哲是一個讓直男選民瘋狂、女性選民沒有什麼熱情的候選人。」

吳濬彥表示，其實從昨天現場群眾要轟說出「柯文哲跟鐘東錦以及顏清標這些牛鬼蛇神站在一起，算是什麼第三勢力；跟這些魚肉鄉民站在一起的，算是什麼超越藍綠。」這段話的時代力量主席王婉諭下台；還有國民黨總統參選人侯友宜在那邊自嗨帶口號「公平、正義、侯友宜」，同樣群眾給予比倒讚狂噓也要轟其下台，大概就知道昨天這場「直男集會」組成比較接近柯文哲粉絲集結的。

吳濬彥指出，最近一次QuickseeK做的民調，侯賴柯對比，柯文哲的男性支持為37%、女性為24.9%，而民進黨總統參選人賴清德（男34.4％，女35.%）跟侯友宜（男17.2%，女21.4%），都是男女性別平均或女性支持略多於男性，只有柯文哲有明顯的男性支持者數明顯高於女性支持者數的狀況。

吳濬彥再舉出，如果是賴柯郭對比，賴清德（男31.3%，女34:3%），鴻海創人郭台銘（男23.7%，女25.2%），柯文哲為（男32.3%，女23.3%），同樣賴跟郭都女多於男，唯有柯文哲男性支持者依然高得嚇人。

此外，吳濬彥提到，最有趣的就是，賴郭柯對比的模擬狀況裡，郭台銘本來還女性支持者多於男性。但如果是郭柯配合作參選時，性別比就會變成（男40.6%，女30.8%）。

吳濬彥表示，也就是說，柯文哲是一個讓直男選民瘋狂、女性選民沒有什麼熱情的候選人，他也諷刺，應該不是立委賴香伶針對昨日集會性別比失衡的自圓說法「很多女性可能在家顧小孩長輩」。