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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：民進黨若失去理想與價值　將一無所有

▲▼民進黨2023第二十屆第二次全代會7/16舉行，黨內重量級黨公職代表全員出席力挺2024總統參選人賴清德，及民主大聯盟立委。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨主席賴清德今天出席全代會。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈、陳家祥／台北報導

民進黨今（16日）舉行一年一度的全國黨員代表大會，黨主席賴清德會末感性地說，民進黨擁有諸多民主資產，但民進黨也一無所有，若失去了理想及價值，也沒有堅持創黨精神，就將一無所有；會中通過的「民主團結挺台灣」大會宣言亦指出，2024年的總統及國會大選，民進黨必須要為台灣留下民主。

賴清德今天下午在全代會末，突然感性地向與會的黨代表們表示，很榮幸能夠擔任民進黨主席，從政過程中，他是這樣看待民進黨的：民進黨因為有創黨前輩留下來諸多民主資產，所以，民進黨有為台灣打拚、謀福利的理想，也有民主自由的價值，以及清廉勤政愛鄉土的精神，但是也可以說，民進黨一無所有，「如果我們失去了理想，沒有了價值，也沒有堅持我們的創黨精神，我們就一無所有」。

賴清德表示，只要民進黨團結一致、堅持理想價值的精神，即便遭遇到更多的困難，只要團結，一定可以克服種種的困難，南投立委補選尤其讓他有這個感受，就像總統蔡英文說的，「我們會犯錯、我們做得不夠，但是我們會團結認真來改進，秉持這樣的做法來去前進」，這是民進黨的使命，為了更美好的台灣，大家一起加油。

此外，全代會今天通過「民主團結挺台灣」大會宣言，宣言指出，民主是台灣人民累積打拚的珍貴資產，過去，民主進步黨站在第一線對抗專制獨裁政權，如今，民進黨的新使命是守護台灣，並且促進台灣的民主、和平與繁榮；今日台灣的民主自由，是無數前輩犧牲奉獻爭取得來，是歷經千錘百鍊而來，是台灣人民堅持的理想，面對中國的威脅，必須匯集社會力量、守護台灣主權，只有團結一致，才能對中國產生威懾，只有堅持民主，才能守護台灣的未來。

該宣言亦指出，2024年的總統及國會大選，是民主與專制的抉擇，更是落實責任政治的使命，民進黨必須要為台灣留下殷實的民主、留下不可撼動的主權，讓每一個世代的台灣人，都有能力，也有權利為自己的未來做出選擇，這就是民進黨要將人民帶往的方向，國家要進步，台灣不走回頭路，2024要用民主、團結，力挺台灣，贏得勝利。

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