酸賴清德在飯店吹冷氣　館長喊話民進黨：派一個蝦兵蟹將也行啊！

▲館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢今（16日）下午2點在凱道舉行「公平正義救台灣」遊行，跟民進黨全代會撞期，館長受訪時也酸，在遊行結束前都等候他（賴清德）的通知，看到畫面他們在飯店裡吹著冷氣，「你說派一個蝦兵蟹將也OK啊！我們也歡迎啊，只要屬於民進黨團就好，也沒有嘛！」

館長表示，自己還是希望他能來一趟，在遊行結束前都等候他的通知，那今天天氣那麼熱，現場來了不少人，「我們都是他的國民，看到畫面他們在飯店裡吹著冷氣、我們年輕人在這邊吶喊，他最需要的年輕人，在場多少年輕人？」

館長指出，去年623也是這些年輕人投給蔡英文的啊？對不對？今天他們為什麼站在這裡？答應年輕人都沒做啊！就這麼簡單。

對於遊行跟民進黨全代會撞期，館長表示，一個人都沒來、「你說派一個蝦兵蟹將也OK啊！我們也歡迎啊，只要屬於民進黨團就好，也沒有嘛！」

館長指出，派一個就好，哪怕是最小的官來上台講講話，沒有 都沒有看到半個來，還是講 這場遊行沒任何政黨顏色，自己不來的還發動媒體這樣子，我覺得沒意思啦！大家有眼睛都看得懂。