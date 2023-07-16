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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直擊／716大遊行現場近萬人　群眾挺黃國昌高喊「D槽！D槽！」

▲▼館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行 。（圖／記者李毓康攝）

▲館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動 。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者杜冠霖／台北報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢今（16日）下午2點在凱道舉行「公平正義救台灣」遊行，2點左右約3千人左右，但隨著時間推移，現場人潮越來越多，隨著黃國昌、館長上台開講，氣氛越發熱烈，3點左右達到鼎盛，人數略少於2019年623反紅媒活動，推估將近1萬人，但因動線不佳，十分擁擠。

716「公平正義救台灣」遊行今正式登場，主辦單位日前預估約4萬人左右，而今天氣十分炎熱，但讓現場民眾情緒更為沸騰，目前推估現場人數約1萬人，大多數人帶著雨傘及帽子遮陽。對於台上館長、黃國昌開講十分捧場，高喊「D槽！D槽！」迴響相當熱烈。

黃國昌致詞時高喊，過去有一個政府聽不見人民聲音、踐踏民主法治，因此2016年台灣人民用選票送那個政府下台，當時的當選人站在這個地方，告訴台灣人民，政府無能、無感、無心、看不見人民苦痛，這是現在台灣人普遍感受。

黃國昌指出，520總統就職，蔡英文就站在總統府前，告訴台灣人要司法改革，2017年司改國是會議也做出很多決議，但今天看到的不是改革的司法，而是權貴橫行，這個政府告訴大家，他們要改革司法，到底改了什麼東西？

而活動後續還有鴻海創辦人郭台銘、民眾黨參選人柯文哲、國民黨參選人侯友宜等人宣講是否擔心今天現場有人喊凍蒜，變調成政治活動？館長表示，已經講過這場遊行就是不准喊口號，不准發政黨旗幟、也不準穿任何政黨的衣服，我們不樂見，但人那麼多，若他要喊我也沒辦法控制，人家也有言論自由。

至於遊行是否動員粉絲？館長連忙表示，沒有、沒有，自己只有這個月時間一直拜託大家來，「我沒有動員能力，因為我不屬於任何政黨！」

▲▼ 館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行 。（圖／記者李毓康攝）

▲館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
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廟會爆炸！　13歲少年「鐵片刺進脾臟、胃部」　
直擊／現場近萬人！　群眾挺黃國昌高喊「D槽！D槽！」

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