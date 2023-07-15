雲林驚現登革熱第二波傳染跡象　環保局出動空拍機開罰逾3.8萬

▲只要空拍發現積水容器，立即通知地面部隊進場稽查，做加重處分動作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣本土登革熱確診截自7月14日經疾管署檢驗確診已累計27例。環保局長張喬維表示已開出罰單，其中古坑鄉暖區東和村5張各裁罰1千2百元、熱區荷苞村5張各裁罰6千元，今（15）日再開出2張非熱區罰單，部分是透過空拍機發現積水容器查處，目的是希望民眾配合防疫減緩疫情、避免讓自己置身於感染風險中。

疾病管制署南區管制中心主任李翠鳳表示，雲林縣目前雖然只有二十多例登革熱確診，但已有第二波傳染跡象，表示在第一波個案出現的時候，周圍積水容器的巡倒清刷沒有落實，讓病媒蚊持續傳染。

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雲林縣環保局為防堵疫情持續擴大強力執法，針對未清除積水容器的家戶開罰，局長張喬維指出，降雨後1周是登革熱防治關鍵期，只要有0.5公分積水就會成為孳生病媒蚊孑孓大溫床，將透過衛生局提供的病例，建立病媒蚊防治熱區、暖區、冷區，分階段展開稽查作業。

稽查鎖定熱區古坑鄉荷苞村，只要查獲積水容器有孑孓將依「雲林縣環境清潔維護自治條例」直接告發，不再給民眾陳述，裁處最重的6000元罰鍰，並要求立即改善；針對暖區部分，若查獲即開罰1200元；另外針對果園、竹筍園也會出動空拍機，以3D方式做稽查，只要空拍發現積水容器，立即通知地面部隊進場稽查，做加重處分動作。

▲登革熱係絕對病媒蚊傳播藉由白線斑蚊和埃及斑蚊傳播病毒，是一種「社區病」、「環境病」。（圖／記者蔡佩旻攝）