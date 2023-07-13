不讓白飯之亂再發生！　雲林熱炒店霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

記者蔡佩旻／雲林報導

台北「白飯之亂」在學生道歉及業者宣布暫時停業後，風波逐漸平息，而雲林一家海鮮熱炒餐廳昨日(12)中午則在於臉書官方臉書上貼文，「一定要讓你吃飽再回家」，文中表示店內白飯免費提供，如供應不及也會招待炒麵與炸薯條。今（13）日宋姓業者受訪時強調，「雲林縣堂堂農業大縣，在這裡絕不可能發生白飯之亂」。

▲雲林斗六市一家快炒店推出暑假期間白飯免費，第一鍋吃不飽等不及第二鍋的即可招待炒麵與薯條。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市魚二爺海鮮熱炒餐廳昨天在官方臉書貼文，「熱炒店白飯風波沒有對與錯，學生想要吃熱炒配白飯吃到飽，店家也想讓學生開心吃得飽，但偏偏白飯就好吃到讓人意猶未盡，又偏偏店家也想供應但需要時間煮飯，兩個都沒有錯啦！小編在當學生的時候也是常常吃不飽，所以知道吃不飽的感覺難受想哭，本店秉持著就是要讓學生吃到飽，順便推廣一下雲林縣的米都是得過獎項的好米，暑假期間學生團體預約用餐白飯免費提供，如供應不及、吃不飽再招待炒麵一份，再吃不飽再招待炸薯條一份，一定要讓你吃飽再回家，歡迎來店找小編打卡換招待喔！」

▲業者說煮飯需要約40分鐘，等不及第二鍋的客人可招待炒麵與薯條。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

業者宋和鴻今日受訪表示，煮飯時間需要30-40分鐘，客人等不及時可以告訴服務員，即招待炒麵以免客人久候，暑假期間店裡的白飯隨便盛，大桌的客人都會先用較大的鐵缽，承裝6-10人份量回座位再平分。宋和鴻說：「因為雲林所產的米很有名，我們使用的米也有西螺、斗六、斗南產的都有，白飯事件在雲林是絕對不可能發生。」

▲業者說煮飯需要約40分鐘，等不及第二鍋的客人可招待炒麵與薯條。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲海鮮熱炒餐廳昨日中午於臉書官方臉書上貼文「一定要讓你吃飽再回家」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）