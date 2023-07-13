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雲林新增1例本土登革熱　感染源同荷苞村案例

▲雲林縣昨日再新增1例本土登革熱確診個案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲近日部分地區有局部降雨，下雨過後容易產生積水容器，易形成登革熱病媒蚊孳生源。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲縣本土登革熱確定病例截至昨日再增1例，個案居住在古坑鄉東和村，為7/7通報疑似之個案，經醫院通報確診；目前經疾管署檢驗確診已累計23例，分別居住在古坑鄉(東和村5例、高林村1例、荷苞村11例、古坑村1例、水碓村1例)、斗六市(鎮南里1例、仁愛里1例及公正里1例)及台西鄉(海口村1例)。

疾管署防疫醫師林詠青在疫報記者會上說明，上週雲林新增登革熱併發重症個案，80多歲男子有糖尿病、高血壓等潛在疾病且併發肺炎，在普通病房治療中。雲林縣新增病例均與古坑鄉荷苞村疫情群聚區有關。

▲雲林縣昨日再新增1例本土登革熱確診個案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲荷苞山公園暫停開放1個月。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

為迅速找出隱藏及早期個案，衛生局7/12至7/14上午9至11時在古坑鄉衛生所設置登革熱快篩站，請有疑似登革熱症狀且有登革熱流行區域活動史的鄉親，儘速且主動前往接受篩檢。統計7/1至7/11快篩站共篩檢424 位民眾(含74名移工)，其中12位NS1陽性，已協助轉介至醫院就醫和治療。

雲林縣衛生局表示，衛生所防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，並動員孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，同時進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

▲雲林縣昨日再新增1例本土登革熱確診個案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲衛生所防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

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