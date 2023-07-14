新北餵藥案綠營未道歉　賴士葆嘆：僅是基層教保員的卑微要求

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者蘇晏男攝）

記者江采蓁／綜合報導

新北地檢署宣告偵結新北市板橋幼兒園餵藥案，相關涉案人員均不起訴，國民黨總統參選人侯友宜陣營多次要求，民進黨總統參選人賴清德應公開道歉。對此，國民黨立委賴士葆13日也在臉書發文指出，平心而論，這次的紛擾教保員的人格和尊嚴受到很大的重創，如今這些基層的教保員期待一聲道歉，這樣卑微的要求竟是不可得？

賴士葆指出，新北餵藥案紛擾50天，新北地檢署調查結果出爐，獲不起訴處分，是非曲直已經水落石出，整件事情是個烏龍，侯友宜競辦再次要求賴清德24小時之內道歉，否則要提起告訴，綠營砲轟這樣是惡劣操作，推諉指稱侯友宜當初也曾指控「幼兒園老師居心叵測，竟對幼兒做出令人痛心的事」，並對幼兒園進行廢照和裁罰。

但賴士葆強調，惟侯友宜早在第一時間已經道歉，並且廢除對幼兒園的撤照，也正協助幼兒園提出行政救濟，反觀賴清德競辦沒有回應，不肯道歉。

賴士葆再提到，讓幼教總會憤憤難平的是，事件發生之初，賴清德彷彿見獵心喜，好像撿到槍，帶頭製造恐慌，當初的氛圍被渲染成好像幼兒園都會給小朋友餵食禁藥傷害身心，導致家長甚至不敢把孩子送到幼兒園；至於幼師所受到的傷害更是難以言喻，當時中華國際幼兒文教聯合總會發出沉痛的聲明，呼籲教保員停止餵藥服務，等待釐清真相，且教保員的人格重獲社會尊重才恢復餵藥。

「平心而論，這次的紛擾教保員的人格和尊嚴受到很大的重創」，賴士葆痛心表示，中華民國幼教聯合總會長說政治人物把孩子當子彈亂射，6萬多教保員滿腔熱血投入幼教，因為選戰，看到政治人物為了政黨利益發動名嘴側翼對他們肆意的攻擊，無所不用其極的抹黑鞭笞，讓他們甚至心灰意冷想要離職。

賴士葆最後大嘆，這次紛擾過程幼師變成過街老鼠，讓家長對幼師的信賴完全被撕裂，如今這些基層的教保員期待一聲道歉，這樣卑微的要求竟是不可得，賴清德擺出顢頇高傲的態度，如何讓人信賴？