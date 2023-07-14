不滿服貿挨批！侯漢廷告發賴清德違反選罷法　綠：大方說明訴求

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

議員侯漢廷不滿綠營指服貿將導致「陸人來台搶工作」，告發民進黨總統參選人賴清德等11人《正副總統選舉罷免法》等罪，台北地檢署已受理分「他字案」，將賴等11人列被告。民進黨團14日回應，服貿議題從食衣住行生老病死，範圍非常廣，對台灣產業怎麼會沒有衝擊？各政黨若要推動政策，就應大方跟國人說明訴求，別把這種政經議題丟到法院。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，服貿議題涉及國家重大政策，馬政府時期引起國家這麼大的爭端，這些爭議歷歷在目，總統參選人對於重大政策本來就應該說清楚，柯文哲受媒體訪問時，有提到先貨貿再服貿，侯友宜也主張重啟

至於會不會造成大陸人來搶工作？莊瑞雄直言，當然會，服貿簽訂後，當初被批評黑箱、不透明、對產業衝擊的評估不完整，才有那麼多團體出來抗議，服貿議題從食衣住行生老病死，範圍非常廣，對台灣產業怎麼會沒有衝擊？

莊瑞雄表示，資金來了之後，也有放寬大陸人來台，這是對產業很大的衝擊，法院已經夠忙了，各政黨若要推動政策，就應該大方跟國人說明訴求，把這種政經議題丟到法院，讓法官手忙腳亂沒有必要，適度跟外界回應說明即可。