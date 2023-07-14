傳列民眾黨不分區　黃國昌否認：柯文哲找我2次都在問政策

▲前立委黃國昌受訪。（圖／品觀點提供）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近期動作頻頻，為2024選情投入變數，前立委黃國昌14日在節目《觀點芹爆戰 》接受資深媒體人黃光芹訪問時表示，民進黨就是要把郭台銘做大、侯友宜做小，事情就是這麼簡單。至於外傳民眾黨總統參選人柯文哲曾邀黃國昌列民眾黨不分區席次，黃則否認，並表示，「柯文哲來協會找過我兩次，都在問政策議題，完全沒有提到2024年選舉、總統要支持誰。」

對於郭台銘、柯文哲、侯友宜都將出席活動，黃國昌表示，他們是要參選總統的人，邀參選人到現場不是要讓他們作秀，是要讓他們表態、畫押，遊行有很具體的訴求，政黨如何角力不是主辦關心的重點，「我們只關心他如何承諾跟改革，如果可以做到這些訴求對公民都是好事。」

對於當天遊行每個參選人可能發表的內容，黃國昌表示，自己不知道，不管是郭台銘、柯文哲、侯友宜都給10分鐘，要講什麼自己決定，主辦單位是完全中立平台、沒有分配議題，他要跟在場以及收看直播的朋友說什麼、承諾什麼，自己決定，「我沒辦法控制也不知道。」

對於近期選情，黃國昌指出，去年殺警案發生後，郭台銘就有發文抨擊外役監制度、罵得很兇，今年發生外役監事情後，相信他很有感、又把這個議題拋出來，憑著郭台銘自己的聲量跟支持者讓這些議題被看見，這是好事，部會首長也做出回應，這樣的政策討論是健康的，就是對事不對人。

黃國昌表示，自己不太喜歡做政治分析，但可以很清楚看到，在討論這些政策議題時，民進黨就是要把郭台銘做大、侯友宜做小，事情就是這麼簡單，回郭的都是市長級以上、回侯友宜的卻僅僅是議員、立委，民進黨在議題的攻防上就是要想辦法把郭作大。

對於總統大選，黃國昌指出，自己就是一心一意把遊行辦好，不管是總統大選還是國會改選，「我在716大遊行以前，都沒有心思處理，2024大選我需要一段時間去觀察，各個參選人的表現如何。」

對於傳出民眾黨邀請黃國昌列不分區席次，黃國昌表示，現在外面報派怎麼傳都由他去，這些政策操作有目的自己也了解，「柯文哲來協會找過我兩次，都在問政策議題，完全沒有提到2024年選舉、總統要支持誰。」