郭正亮勸侯團隊選戰策略「想清楚」　獻策：台南是賴清德的軟肋

▲前立委郭正亮。（圖／資料照）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜目前選情低迷，找來前國安會秘書長金溥聰擔任競辦執行長救選情，傳出策略將是「主攻柯文哲」，但金溥聰已澄清是綠營炒作。對此，前立委郭正亮13日則表示，侯陣營在選戰策略上真的要想清楚，建議往民進黨的弊案台南光電案打，因為那會是民進黨總統參選人賴清德的軟肋。

郭正亮在中天新聞的網路節目中建議，侯陣營在選戰策略上真的要想清楚，要讓民眾覺得國民黨打民進黨有「打到痛處」，這方面其實國民黨內人才很多，例如桃園市議員黃敬平、台北市議員徐巧芯，很多人都知道民進黨的問題出在哪裡，「那為什麼不好好利用這些？」，他再舉例，民進黨能打的議題還有台南光電案，就應該再往下挖，因為那是賴清德的本命區，「台南會是他的軟肋。」

郭正亮再指出，民眾黨總統參選人柯文哲的民調崛起，就是因為每天都在罵總統蔡英文跟賴清德，這方面民眾就會覺得柯文哲比國民黨更會作戰。他提到，事實上，柯文哲的支持度很大一部份就是鴻海創辦人郭台銘的支持者跑過去，柯文哲就比較聰明，不會去打郭台銘，柯文哲也會想到未來如果當選，要跟侯友宜保持一定關係，所以柯文哲就不會把打郭、打侯當成主要戰術。