被控包庇水污染業者！楊文科斥無稽之談　他嗆：不然是極度無能？

▲民進黨立院黨團召開「放任關西鎮水污染，楊文科不敢讓你知道的事」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

新竹縣關西鎮上個月爆發水汙染事件，導致關西和新埔大停水。民進黨團昨揭露新竹縣政府放縱水源汙染，汙染工廠的地主還是縣長楊文科樁腳，縱容關西鎮民用水安全被威脅，楊文科則回應「無稽之談」。對此，民進黨立委洪申翰14日痛批，一個鎮能發生44次水源污染，只有兩種可能：一種是蓄意包庇，另一種是極度無能。

新竹縣關西鎮居民上個月發現，空氣中和自來水散發臭味。更扯的是，連做為自來水及農業灌溉水源的鳳山溪，水面也漂浮著不明來源、有色的污染物質。環保署調查發現，周遭的邊坡土壤、溪水都有驗出受到「苯乙烯」的「有害事業廢棄物」，新竹縣關西鎮長陳光彩、多名新竹縣關西鎮民代表昨北上陳情，高呼「關西鎮居民，不想喝毒水」等口號。

洪申翰表示，在這次污染事件後，自己的辦公室去清查資料，發現新竹縣關西鎮，只是一個鎮的範圍，從2010年到現在，發生了44次水污染事件，這都是環保署的官方資訊。楊縣長能否認嗎？

洪申翰指出，一個鎮，可以發生44次水源污染事件，這是非常驚人的數字。這還只是有被查到的，沒被查到的可能更多。能發生這種狀況，只有兩種可能：一種是蓄意包庇，另一種是極度無能。更可能是兩者都有。

洪申翰痛批，真的請楊文科別再自欺欺人，在終於被揭穿後才作秀去稽查工廠，展現虛無的決心。如果，你的縣政府，在三月發現16桶有害事業廢棄物時，就有積極的管理與裁罰作為，還會有六月的嚴重污染事件，弄的鎮民不敢喝水，無法營業，每天擔心過日嗎？

洪申翰指出，昨天，很多鎮民代表來到台北陳情，表示直到現在，鳳山溪周邊還有臭味。真的是忍無可忍。也哀傷的說，新竹縣現在就是「水深火熱」，瓦斯不敢用，連水也不敢喝。

洪申翰直言，讓民眾生活可以有最起碼的安心，這是一個政府最基本該做的事。這真的不用分黨派。楊文科和新竹縣政府，讓關西鎮民長期受到水污染的威脅至此，還敢信誓旦旦的說，對污染廠商包庇是「無稽之談」，你敢說我真的不敢聽。