館長、黃國昌要賴清德參加遊行　民進黨：政府積極回應相關訴求

▲民進黨發言人張志豪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

前立委黃國昌和網紅「館長」陳之漢於16日將在凱道舉辦遊行，訴求居住正義、司法改革，力邀各路總統參選人出席，但民進黨總統參選人賴清德因與黨的全代會撞期而無法出席。對此，民進黨發言人張志豪14日說，執政團隊對於居住正義或關相關訴求，都有積極回應，也會持續就相關議題努力回應。

張志豪說，之前黃國昌、館長來遞送邀請函時，民進黨特別強調尊重人民辦理遊行集會的權利，但必須要強調，716是民進黨全代會，這場遊行是在公布全代會之後才公布時間。

此外，張志豪指出，過程中，包括先期打出的治安問題或是居住正義議題，針對這場遊行的主訴求也有探究，居住正義政府已經祭出囤房稅2.0的改革，也就是要積極回應社會各界對居住正義的期待。

「我們要詢問當天要參與的國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲還有郭台銘，當天參與的這些人，對於居住正義是不是可以有更積極的回應？」張志豪說，過去柯市長、侯市長，在過去居住正義上，對社會國家或原本的城市，有什麼積極做法？這都是要探究這場遊行的；民進黨對於居住正義或關相關訴求，都有積極回應，政府團隊也會持續就相關議題努力回應。

另外，近來有最新民調指出，賴清德支持度32.4%，雖然仍是第一，但相比5月有略微下滑。張志豪說，最近民調很多，起起伏伏，要認真看待每件事情、反求諸己，「賴主席跟團隊在過去這段時間有積極回應社會，包括政策推出，私立大學學費補助、囤房稅2.0等，民調就是起起伏伏，平心看待」。