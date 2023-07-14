國民黨全代會前「換侯」聲浪未止　藍委齊盼「黨內同志節制發言」

▲王鴻薇14日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜民調支持度低靡，藍委鄭麗文喊出「侯下韓上」，「挺郭派」中常委則擬提案「換侯」，讓支持者對國民黨整合沒信心。不過傳出，國民黨包含台北市等地方黨部已傳訊息，提醒黨員遵守「黨員行為規範」，若有人7／23全代會再喊換侯，必被黨紀處分。對此，藍委李德維今（14日）表示，全代會在即，期許黨內民代、重要人士要有所節制；藍委王鴻薇也說，高度期望在這段時間，所有黨內同志要節制自己的發言。

國民黨主席朱立倫已屢次公開表示不會換侯，上周受訪時，更直言黨內有一小撮破壞者，若傷害到總統與立委候選人，且完全不接受勸告，一定會祭黨紀。而《風傳媒》昨則指出，國民黨包含台北市等地方黨部，已陸續在群組貼出上月底通過的「113年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範」，若國民黨在全代會正式提名侯友宜作為總統候選人後，還有人喊出換侯，一定會被黨紀處分。

對此，王鴻薇14日受訪表示，全代會之前，她確實看到基層黨員比較焦慮，但當全代會通過提名侯友宜後，就是完成黨內法定程序，希望到時候黨部要執行的相關黨紀要越明確越好，也希望大家全代會後團結一起贏得勝選，並高度期望在這段時間，所有黨內同志要節制自己的發言。李德維則說，國民黨本來就有自己的家規，不是任何人可以為所欲為，期許國民黨上上下下要一致遵守。

另外，侯友宜競辦執行長金溥聰昨在專訪中被問到鄭麗文喊出「侯下韓上」一事時表示，如果連國民黨支持者都在排斥自己的候選人，就中了對方的計，所以這問題不解決，會持續到全代會以後；金比喻，就像青春痘一樣，膿包一定要擠出來，若不把問題講出來，對未來國民黨要獲勝是非常大的阻礙。

李德維說，每個政黨都會有不同聲音，但鄭麗文由於聲量比較高，的確引起不小波瀾，但全代會在即，期許黨內民代、重要人士要有所節制，尤其全代會以後。至於會否覺得金溥聰的比喻太重了，李德維表示，金溥聰發言風格本來就辛辣、鋒利，但這點鄭麗文也不遑多讓；一個政黨有各式各樣的聲音、想法跟做法，海納百川，國民黨要好好善待同志。