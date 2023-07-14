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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「賴清德716不去犯下大錯」　黃暐瀚分析：去了可能拿回10％支持

▲▼賴清德 民進黨宗統參選人 黨主席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨內多數建議賴清德不該去716凱道遊行。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

由網紅「館長」陳之漢與前立委黃國昌發起的716「公平正義救台灣」上凱道活動即將登場，國民黨總統參選人侯友宜及民眾黨總統參選人柯文哲皆確定出席，而民進黨總統參選人賴清德因活動當天是民進黨全代會，會再視情況評估是否參與。對此，媒體人黃暐瀚13日表示，賴清德不去可能就犯了大錯，但如果出席或許還能拿回5%，甚至8%、10%支持。

黃暐瀚在節目《暐瀚觀點》中指出，有民進黨立委建議賴清德不要去，因為現場應大多都是柯文哲的支持者，會變成柯文哲的造勢大會，但他認為，若真如此，賴清德不去可能就犯了大錯。「你不支持司法正義、居住正義嗎？」黃暐瀚表示，不管投給哪位候選人，這兩大訴求都是人民希望的，這些都是執政黨過去說要做，但現在回頭看沒做好。

因此，黃暐瀚也分析賴清德應該出席的理由，他表示，因為遊行的訴求是民進黨過去執政說到沒做到的事情，「你沒做到總該跟大家道歉一下，甚至蔡總統也應該去」，而賴清德也應該思考為什麼現場柯文哲的支持者比較多，就是因為對政府不滿，所以把希望投射到柯文哲身上，反之，若侯友宜的民調高也會投射到侯友宜身上。

「為什麼大家對政府的不滿你要逃避？」黃暐瀚表示，當總統就是要做到四件事情「安民心、解民怨、使民富、使國強」，今天會走上凱道就是民有怨、民不安，賴清德身為總統參選人就應該到場面對問題，才能解決問題，如果賴清德到場先跟民眾致歉再保證他當選總統幾年內會達到這些訴求，還能拉回不少票。

「因為現在不是反民進黨大遊行，是公平正義大遊行」，黃暐瀚指出，既然其他總統參選人都要去面對問題，那賴清德就該去，且他分析，這些人中只有賴清德當過行政院長，賴清德非常有機會將這些議題論述清楚，將頹勢轉為優勢。他直言，「現場可能都不是會支持你民進黨的那35％支持者，但你去了可能會拿回5%，甚至8%、10%支持。」

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