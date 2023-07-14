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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

性平法修正禁「師生戀」　他舉哈佛、耶魯為例：授權各校制定

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲性平法修正通過，未來將禁止師生戀，最重可終身解聘。（圖／記者許敏溶攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院院會13日通過教育部擬具的 《性別平等教育法》（性平法）修正草案，增訂學校的校長與教職員工，在執行教學不得與學生發展有違專業倫理行為，意即不能發展「師生戀」。民進黨團14日表示，包含哈佛、耶魯等名校也明文禁止師生戀，若老師透過分數給予產生上對下的控制，以此當成感情發展基礎，當然違反倫理問題，授權國內各校制定更合理、完備的倫理關係。

教育部進一步說明，這次修法增訂考量校長、教職員工在執行教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導學生或提供學生工作機會時，具有權力不對等情形，與學生在與性或性別有關人際互動上，應遵守專業倫理，不得與學生發展有違專業倫理行為，故將相關行為納入性平法加以規範，並列入相關人員任用消極資格，以維護友善性別平等教育環境。

相關規定也規範，若情節嚴重，性平會可直接做出最重終身解聘的懲處，另學生因校園性別事件受損害，行為人應負損害賠償責任，若加害者是校長，要負擔損害額3倍至5倍的懲罰性賠償金。

對於師生戀問題，民進黨團書記長莊瑞雄表示，這非常有名，國外許多名校包含：哈佛、耶魯也禁止師生戀，憲法明文規定並沒有特別談到師生間可否戀愛，這次性平三法也沒有規範這部分，但涉及到專業倫理而發展師生之間親密關係，就要特別謹慎。

莊瑞雄指出，老師跟學生之間有權勢的關係，透過課程指導、分數給予產生上對下的控制，以此當成感情發展基礎，當然違反倫理問題，是否像國外其他學校明文禁止，就授權國內各校制定更合理、完備的倫理關係。

莊瑞雄表示，直接講師生戀是否禁止太籠統，畢竟有的師生已經成年，只要沒有涉及上下隸屬的關係，或利用身份產生一定控制，這部分就很難讓法律明文禁止，相信學校會制定相關規範。

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