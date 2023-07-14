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民調／賴清德35％、柯文哲24%、侯友宜17％　郭台銘參選「他」掉最多

▲▼賴清德、郭台銘、侯友宜、柯文哲。（合成圖／賴清德臉書、記者湯興漢、許靖騏攝、民眾黨提供）

▲賴清德、郭台銘、侯友宜、柯文哲。（合成圖／賴清德臉書、記者湯興漢、許靖騏攝、民眾黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

年代民調中心13日公布最新民調，若總統大選呈現三腳督局勢，民進黨總統參選人賴清德支持度為35.5%、民眾黨參選人柯文哲24.2%、國民黨參選人侯友宜17.2%，若鴻海創辦人郭台銘也投入選戰，則賴清德變為34.9%、柯文哲19.2%、郭台銘14.6%、侯友宜14.5%。

根據民調數據顯示，若選戰呈現三腳督局勢，則賴清德支持度為35.5%、柯文哲24.2%、侯友宜17.2%。賴清德可以拿到84％泛綠民眾支持、柯文哲拿81％泛白民眾支持，而侯友宜僅拿62％泛藍民眾支持，另有兩成泛藍民眾轉支持柯文哲。

若郭台銘投入參選，讓選戰呈現四腳督局勢，則賴清德變為34.9%、柯文哲19.2%、郭台銘14.6%、侯友宜14.5%。泛藍支持者投票傾向一分為三，2成支持郭台銘、5成支持侯友宜，而支持柯文哲的泛藍民眾僅剩1成。

該民調由年代民調中心調查，調查區域為台澎金馬、對象為年滿 20 歲以上民眾。調查時間自7月3日至6日。透過電話訪問（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），樣本規模為1,070 位。在95%信心水準之下，抽樣誤差在±3.00個百分點之內。

抽樣方法採用「分層隨機抽樣法」，以行政區別為分層單位。以住宅電話號碼簿為抽樣底冊，建置電話號碼資料庫，每筆被抽出的電話號碼採後兩碼隨機方式，加大涵蓋率，確保所抽出的樣本更具代表性。調查資料依照台澎金馬 20 歲以上母體性別、年齡、縣市、教育程度等變項之人口結構進行統計加權處理。
 

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