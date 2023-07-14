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社會 社會焦點 保障人權

19年前性侵房東小學女兒　他「喊無罪」下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

高雄曾姓男子被指控19年前性侵當時就讀小學6年級的女童A，還威脅如果把此事說出去，家人就會死得很慘；A女一直到結婚後才在2020年2月說出口，並由丈夫陪同前往警局報案。雖然曾男矢口否認性侵，但一審仍被橋頭地院法官判處8年6個月有期徒刑，他不滿提出上訴並主張自己無罪，結果並未獲得高雄高分院法官採信，最終被裁定駁回，維持一審量刑。

▲桃園市一名狼父藉口女兒在外過夜，返家後竟在妻子面前強迫脫去衣褲檢查處女膜是否完整；甚至偷拍另一名女兒自慰等藉機性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲A女19年前遭曾男性侵。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，A女在就讀小學6年級的時候，某一天下午4點多在住處騎樓前玩耍，曾男（租客）突然叫她進屋，還說如果不聽話就要對她的家人不利，要叫其他小朋友排擠她、叫警察來抓她，隨後便將她拉進廚房性侵，事後又威脅如果將此事說出去，家人會死得很慘。

A女受害之後身心嚴重受創，出現憂鬱症、創傷症後群，並一直認為自己是糟糕的、骯髒的、沒有價值，接受心理諮商17次仍無法擺脫陰影。長大之後她擁有自己的家庭，在某一次與丈夫規劃保險時，無意間說出小時候遭曾男性侵的事情，原本她不想追究，但丈夫覺得不能放任對方逍遙法外，因此決定向警方報案並提告。

A女的丈夫還跑去質問曾男並證稱，當時有錄音，開頭便告知曾男知道他性侵A女的事情，因為A女不想看到他，希望他搬走，他有答應要搬家，「我覺得他當下有傻住的感覺，沒有憤怒，也不是困惑，沒有露出狐疑的表情、表示聽不懂、要求我再說一次，或是剛睡醒無法思考的樣子，有點像面無表情，他回答的語氣比較偏向無奈、平鋪直述，沒有激動的情緒。」

雖然曾男挨告之後矢口否認，但橋頭地院法官認為，A女丈夫提出質問時說了10次「曾男性侵妻子」的話，若他真的沒有做，突然受到陌生男子指控性侵妻子，他又為何要再三保證搬離住處，並同意結束經營20多年的檳榔攤，因此沒有採信他的說詞，並依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，判處有期徒刑8年6個月。

曾男不滿提出上訴，他主張，A女在時隔19年之後才提出告訴、設詞誣陷，蒐證非常不容易，害得他與家人疲於奔走司法程序，況且全案只有單一指控，沒有其他補強證據，他應該被諭知無罪。至於為何答應搬走，那是因為當時他剛睡醒，面對A女丈夫質問一時反應不過來，才順著對方的話答應，他並不知道有錄音。

然而，高雄高分院法官認為，曾男面對A女丈夫質問均能切題應對，顯然可以理解對方質疑的事項，當下也沒有提出任何反駁，可見是因為心虛不敢面對，一審依此為本案犯罪事實的補強證據，並無不妥，加上A女證述、3名證人證詞、丈夫錄音、精神鑑定書、諮商報告等證據，最終還是不採信曾男的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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