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社會 社會焦點 保障人權

「保險櫃之王」灌醉到職3天女祕書性侵　賠550萬換緩刑

記者黃翊婷／綜合報導

有「保險櫃之王」稱號的蘇姓老闆被指控，對到職3天的女祕書小花（化名）灌酒性侵，一審被台南地院法官依乘機性交罪判處有期徒刑4年6個月。蘇男不滿提出上訴，台南高分院考量到他已經賠償550萬元並達成和解，也有取得小花諒解，於是依法減刑改判1年10個月，緩刑3年。

性騷擾,職場,工作,辦公室,女性,拍肩,肩膀,同事,OL（圖／CFP）

▲小花遭蘇姓老闆灌酒性侵。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，小花2020年7月24日開始在蘇男的公司擔任祕書，同年7月27日陪同餐敘之後，蘇男開車載她回到辦公室，接著以想要了解酒量為由，邀約在辦公室內喝酒；她因為剛到職，擔心拒絕會留下不好的印象，才答應留下來喝酒，當時蘇男還以舒適為由，拿出一件短褲讓她換上。

小花喝了威士忌，並在隔日凌晨0時許因為酒醉陷入意識模糊的狀態，蘇男見狀竟將人帶進儲藏室性侵得逞。小花稍微清醒後覺得事情不對勁，趕緊躲進廁所並透過LINE向男友求救；男友接到求救訊息立即報警，接著通知小花的妹妹一起趕去公司救人，一行人連同警員抵達時，小花正癱坐在地，身旁還有嘔吐物，意識十分混亂，大家連忙將人送醫急救。

事後，小花不甘受到侵害，憤而對蘇男提告。蘇男雖然坦承當天確實曾與小花發生性關係，但矢口否認性侵，辯稱是小花自己倒酒喝，兩人很自然就發生性關係，他是遭人設計。

不過，一審台南地院法官沒有採信蘇男的說詞，並依乘機性交罪判處有期徒刑4年6個月。蘇男對於量刑的部分感到不滿，決定提出上訴。

台南高分院認為，蘇男二審時已坦承犯行，願意賠償550萬元達成和解，小花也願意原諒並同意法院依法減刑，最終依《刑法》第59條酌情減刑，改判1年10個月，緩刑3年，緩刑期間須付保護管束。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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