叔叔揪摩鐵歡唱！她灌半杯威士忌秒醉　醒來驚覺「胸罩扣錯」崩潰

▲台中女子被相識20多年的長輩卓男灌醉性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中女子小茵(化名)從小學就喊卓姓男子「叔叔」，兩人相識20多年，感情相當好。卓男卻著帶她上摩鐵唱歌時，拿出威士忌將她灌醉，性侵得逞。小茵醒來後，發現她胸罩扣子扣錯，驚覺被一向信任的卓男性侵，情緒崩潰想輕生被朋友阻擋，才報警處理。台中地院審理，認為卓犯行屬實，依犯乘機性交罪，處3年4月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，卓男是小茵繼父的好友，從小茵國小4、5年級時，就看著她長大，對小茵而言，這位相識20多年的叔叔是宛如父親般的角色。去年2月卓男帶小茵到摩鐵唱歌，卓男掏出自備的威士忌倒酒給她，不料小茵喝不到半杯，就覺得癱軟無力、昏昏欲睡，卓男見狀，竟把她拉到床上全身脫光，性侵得逞。

小茵醒來後，見卓男上半身赤裸睡在一旁，而她的胸罩扣子扣錯位置，驚覺被性侵卻不敢聲張，隱忍兩天後才情緒崩潰，在住處浴室用通訊軟體對朋友哭訴自己遭熟人性侵。朋友發現小茵情況不對，趕緊連絡她室友查看，室友才當場制止小茵輕生的舉動。在朋友的鼓勵下，小茵前往警局報警。

全案審理時，卓男辯稱是小茵主動投懷送抱。卓男律師也稱，卓在親熱到一半，就去廁所自我解決，再回來幫小茵把衣服穿好，導致在床上等候的她自尊心受損，有挾怨報復的可能。

不過法官不採信卓的說詞，認為小茵指證歷歷，如果不是親身經歷，無法做出具體一致的指控。且小茵將卓男視為長輩，兩人並無嫌隙，不可能不顧卓和她父母的多年交情，憑空誣陷卓男，認為卓犯行屬實，且迄今未和小茵達成和解，審酌他目前從事貨車司機、離婚子女均成年等情，依犯乘機性交罪，處3年4月徒刑，全案還可上訴。