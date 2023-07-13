　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不爽女友改運遭斂財性侵　他報仇洗劫乩童要關7年

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓男子聽聞女友2016年間前往高雄某神壇找林姓乩童改運，竟遭對方騙財騙色，一氣之下帶上1桶汽油前往林男家理論，並持刀威脅對方交出錢財，還揚言「你不要報案，不然我要殺死你，六龜我很熟」，最後成功奪走現金3萬元。陳男一審被橋頭地院法官依強盜罪判處7年3個月，他不滿提出上訴，但高雄高分院認為一審量刑並無不妥，最終維持刑度不變，全案仍可上訴。

▲▼殺,謀殺,刀子。（圖／CFP）

▲陳男聲稱要為女友討公道，才會衝到林男家理論。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，陳男2022年6月19、20日之間，聽聞同居女友抱怨，2016年間曾在高雄市某神壇改運，卻遭林姓乩童以宗教名義斂財，甚至被迫發生性關係，他心生不滿，想要為女友討回公道，加上意外得知林男收入可觀，覺得有利可圖，於是在同年6月22日前往林男家理論。

陳男以毛巾、口罩遮掩外貌，在路途中經過其他人的果園，發現裡面有1桶機油和1桶汽油，便帶著汽油闖入林男家，當時林男一個人在廚房內，他上前先以右手從背後勒住林的脖子，接著左手拿取流理臺上的水果刀，抵在林的腰部作勢揮砍，恫稱「我被錢逼到了，要錢」。

陳男持刀將林男押往客廳，還將汽油淋在神明桌上，逼迫林男拿出錢來，否則就要放火燒或殺人，成功得手3萬元現金之後，他還追問是否有黃金或神明金牌，但並未得手，離開前他擔心林男報警，於是又嗆聲「你不要報案，不然我要殺死你，六龜我很熟」。

一審法官認為，陳男聲稱是要為女友討公道，但他與林男碰面時，卻全程未提及此事，況且他在事發之前，曾傳訊息給友人，內容提到「一定有肉，看有無信趣（興趣）」，有邀約對方共同前往林男家強取財物之意，並非單純想替女友出氣，因此沒有採信他的說詞，並依犯侵入住宅攜帶兇器強盜罪判處7年3個月，另依恐嚇危害安全罪判處拘役20日（可易科罰金2萬元）。

陳男不滿提出上訴，堅稱自己沒有強盜、恐嚇之意，也沒有說過「你不要報案，不然我要殺死你」等話，錢則是林男突然塞給他的，他也不知道為什麼。

但高雄高分院法官認為，陳男的證詞前後不一致且相互歧異，假如錢真的是林男突然塞過來的，他為何不歸還，反而將錢拿走，這一點他始終無法給出合理的說明；再者，他若是單純要替女友討公道，又何必採取這樣激烈的手段，甚至邀朋友一起前往強盜取財，最終依舊沒有採信他的說詞，維持一審量刑，僅撤銷犯罪所得3萬元沒收、追徵的部分，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

ET快訊
快訊／林秉樞判2年10月　高嘉瑜發聲
快訊／黃健瑋自清交往時「人妻已離婚」　前夫反擊了
快訊／日圓飆升！　換10萬台幣少吃20碗拉麵
快訊／北科大「飯桶王大賽」不辦了！
快訊／林秉樞痛毆高嘉瑜還偷拍恐嚇！　二審判決出爐
白飯之亂突顯「台灣免費文化」　主播嘆：專業沒有價值
1人超過4千！「全台最高Buffet」開放訂位　官網塞爆
徐佳瑩嚇壞急發聲！「真的是破事」：非常嚴重的誤會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中山區枯樹倒路中阻通行　警民聯手「槓桿原理」移除

瘋狂情侶拒檢！狂飆「半個台中」20km騎到沒油　原因超荒謬

黃健瑋遭爆偷吃人妻發聲明自清　L男曝「離婚時間點」：歡迎告我

快訊／林秉樞痛毆高嘉瑜還偷拍恐嚇！二審遭判2年10月

「幼齒、新鮮蔬菜」當噱頭　噁男臉書廣告寮國選妃...這下慘了

女大生拒填問卷　他尾隨到住處「環抱揉胸」！賠35萬獲緩刑

陸船撈過界蛇行拒檢！金門海巡強勢登檢　1船3人押回

沙灘車不得行駛道路！花蓮強力取締　警籲：違規開罰

失控影片曝！高雄休旅車猛撞路邊車側翻　3機車慘遭波及

快訊／愛河又傳溺水！晨運民眾發現急報案　女子被救起已亡

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！　Lisa和YG娛樂1原因卡關

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

NONO受害女輕生獲救 腦有血塊未脫險｜20230712 ET午間新聞

校隊生跳水救友反溺斃　父嘆：盼悲劇到此為止

禮讓行人被後方機車按喇叭　騎士怒：你過！有6千快過

台中山區枯樹倒路中阻通行　警民聯手「槓桿原理」移除

瘋狂情侶拒檢！狂飆「半個台中」20km騎到沒油　原因超荒謬

黃健瑋遭爆偷吃人妻發聲明自清　L男曝「離婚時間點」：歡迎告我

快訊／林秉樞痛毆高嘉瑜還偷拍恐嚇！二審遭判2年10月

「幼齒、新鮮蔬菜」當噱頭　噁男臉書廣告寮國選妃...這下慘了

女大生拒填問卷　他尾隨到住處「環抱揉胸」！賠35萬獲緩刑

陸船撈過界蛇行拒檢！金門海巡強勢登檢　1船3人押回

沙灘車不得行駛道路！花蓮強力取締　警籲：違規開罰

失控影片曝！高雄休旅車猛撞路邊車側翻　3機車慘遭波及

快訊／愛河又傳溺水！晨運民眾發現急報案　女子被救起已亡

謝鋒會美國防部助理部長瑞特納　籲美謹慎處理台灣問題

台中山區枯樹倒路中阻通行　警民聯手「槓桿原理」移除

奶粉混「類鴉片藥物」！9月嬰慘暴斃　17歲母：想讓他安靜一點

美氣候特使將訪華喊「真誠」合作　陸學者：沒實質信用都是空談

伊能靜罕揭14年前離婚心境！台北豪宅擺設藏密「以為一生孤獨終老」

快訊／林秉樞維持原判2年10月　高嘉瑜：無法彌補傷害

BBC色情照風波「主角竟是當家主播」　女王死訊國葬都他播報

曝民進黨當前真正危機　游盈隆：小則鼻青臉腫，大則四腳朝天

國道1號332.6KM台南大灣路段一早不平靜　連續發生2起車禍

洋基悲劇打線前隊長看不下去　基特絕望呼籲「網羅索托」

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

社會熱門新聞

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

即／大寮2機車路口相撞　男騎士不治

即／國1南下322.7k事故！1車橫躺車道　回堵5公里

台中男帶夜店妹回家！脫光衣服卻變互毆

營建署組長涉貪數百萬　清晨移送北檢

老闆灌醉女祕書性侵　賠550萬換緩刑

獨／內湖500萬強盜案　藏鏡人竟是墜樓亡嘻哈主唱

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

黃健瑋「小王疑雲」　人妻前夫還原時間軸：瞎扯

生前因家暴分手　基隆女回租屋處遭前男友砍死

獨／「百帝剪髮」爆違法吸金上億

即／林秉樞痛毆高嘉瑜還偷拍恐嚇！上訴遭駁回

殺警犯易寶宏重大違規　解送一般監獄

即／高雄男大街亮3把刀　勇警拉扯奪刀濺血

更多熱門

相關新聞

新婚女師變冷淡　夫見「出浴照」氣炸

新婚女師變冷淡　夫見「出浴照」氣炸

高雄李姓小學教務主任被指控外遇新婚的陳姓女老師，陳女的老公在2022年8月間發現妻子態度突然變得很冷淡，因此起疑，進而揪出這段婚外情，他還在妻子手機內發現一張「下身失蹤」裝扮的出浴照片，李男竟然也同框，氣得決定提告求償120萬元。橋頭地院法官審理後，判李男應賠償30萬元較為適當，全案仍可上訴。

短裙妹後座沒穿鞋襪　董娘見對話氣炸

短裙妹後座沒穿鞋襪　董娘見對話氣炸

他偷藏8瓶待銷毀洋酒　慘賠15倍金額

他偷藏8瓶待銷毀洋酒　慘賠15倍金額

女通緝犯愛犬落跑　怒告警1原因輸了

女通緝犯愛犬落跑　怒告警1原因輸了

夫控妻外遇　「女兒見甜蜜餵食」仍輸

夫控妻外遇　「女兒見甜蜜餵食」仍輸

關鍵字：

高雄高分院橋頭地院

讀者迴響

熱門新聞

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

徐佳瑩「也許說出來就沒事了」

熱炒店停業！她揭背後目的：大人世界真很噁心

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

白飯之亂學生發6點聲明「還原真相」　同校生力挺

熱炒店開停業大絕打趴學生！律師搖頭了

王小姐穿「護理師服」照曝光　他朝聖：最頂的

北科資財營臉書關閉　2萬留言灌爆

熱炒店訂位到9月！老闆哽咽曝真正關店原因

北科大「花5天鬥倒熱炒店」　網轟飯桶系：搞到員工失業

《市井》甜心周宇柔大方認愛黃豪平：謝謝祝福

咖哩店「免費白飯變調」　暫停營業仍遭出征

日料店喊禁止資財營來用餐　網友不挺

男同事集體崩潰！單身女「嫁到美國」真相超扯

月薪65萬徵男保鑣護4女人！　1條件「休蛋幾咧」

更多

最夯影音

更多
熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」
拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面