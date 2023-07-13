不爽女友改運遭斂財性侵　他報仇洗劫乩童要關7年

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓男子聽聞女友2016年間前往高雄某神壇找林姓乩童改運，竟遭對方騙財騙色，一氣之下帶上1桶汽油前往林男家理論，並持刀威脅對方交出錢財，還揚言「你不要報案，不然我要殺死你，六龜我很熟」，最後成功奪走現金3萬元。陳男一審被橋頭地院法官依強盜罪判處7年3個月，他不滿提出上訴，但高雄高分院認為一審量刑並無不妥，最終維持刑度不變，全案仍可上訴。

▲陳男聲稱要為女友討公道，才會衝到林男家理論。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，陳男2022年6月19、20日之間，聽聞同居女友抱怨，2016年間曾在高雄市某神壇改運，卻遭林姓乩童以宗教名義斂財，甚至被迫發生性關係，他心生不滿，想要為女友討回公道，加上意外得知林男收入可觀，覺得有利可圖，於是在同年6月22日前往林男家理論。

陳男以毛巾、口罩遮掩外貌，在路途中經過其他人的果園，發現裡面有1桶機油和1桶汽油，便帶著汽油闖入林男家，當時林男一個人在廚房內，他上前先以右手從背後勒住林的脖子，接著左手拿取流理臺上的水果刀，抵在林的腰部作勢揮砍，恫稱「我被錢逼到了，要錢」。

陳男持刀將林男押往客廳，還將汽油淋在神明桌上，逼迫林男拿出錢來，否則就要放火燒或殺人，成功得手3萬元現金之後，他還追問是否有黃金或神明金牌，但並未得手，離開前他擔心林男報警，於是又嗆聲「你不要報案，不然我要殺死你，六龜我很熟」。

一審法官認為，陳男聲稱是要為女友討公道，但他與林男碰面時，卻全程未提及此事，況且他在事發之前，曾傳訊息給友人，內容提到「一定有肉，看有無信趣（興趣）」，有邀約對方共同前往林男家強取財物之意，並非單純想替女友出氣，因此沒有採信他的說詞，並依犯侵入住宅攜帶兇器強盜罪判處7年3個月，另依恐嚇危害安全罪判處拘役20日（可易科罰金2萬元）。

陳男不滿提出上訴，堅稱自己沒有強盜、恐嚇之意，也沒有說過「你不要報案，不然我要殺死你」等話，錢則是林男突然塞給他的，他也不知道為什麼。

但高雄高分院法官認為，陳男的證詞前後不一致且相互歧異，假如錢真的是林男突然塞過來的，他為何不歸還，反而將錢拿走，這一點他始終無法給出合理的說明；再者，他若是單純要替女友討公道，又何必採取這樣激烈的手段，甚至邀朋友一起前往強盜取財，最終依舊沒有採信他的說詞，維持一審量刑，僅撤銷犯罪所得3萬元沒收、追徵的部分，全案仍可上訴。

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