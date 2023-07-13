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全國首創古蹟Live Podcast　新北淡古邀知名播客暢聊大小事

▲全國首創古蹟Live Podcast　新北淡古邀知名播客暢聊大小事。（圖／新北市淡水古蹟博物館提供）

▲淡水古蹟博物館將在市定古蹟淡水海關碼頭，舉辦全台第一場「古蹟Live Podcast」。（圖／新北市淡水古蹟博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

全國首創再一發！新北市淡水古蹟博物館將舉辦全臺第一場「古蹟Live Podcast」，不但邀請知名Podcaster與大家親聊，活動全程免費，還有機會獲得限量伴手禮，一場「聲」歷其境的Live Podcast就在淡水海關碼頭！淡古館長黃麗鈴表示，期待用接地氣的方式讓大眾認識古蹟新面貌，同時展開更多元的管道與大眾對話。

新北市立淡水古蹟博物館將於7月22日15時30分至19時30分在淡水海關碼頭B棟倉庫舉辦「酒復古路線-Live Podcast」，邀請大家到古蹟聽4組知名Podcaster分享各種生活議題，包括串場主持人《童話裡都是騙人的》Eddie及《法客電台》楊貴智、劉珞亦、白廷奕，還有《卅後派對》空服Sicca、機務Ben與《GAME話不加醬》Runa、Jump、Jack等。

▲全國首創古蹟Live Podcast　新北淡古邀知名播客暢聊大小事。（圖／新北市淡水古蹟博物館提供）

▲淡水古蹟博物館《淡博名利》現正熱播第4季，以說書人的方式介紹《18古怪事》特展內的各種奇聞軼事，保證集集精彩，推薦上各大平臺隨選隨聽。

淡古自製情境式Podcast《淡博名利》的靈魂人物內克與知名YouTuber孫女也將現身一同大談淡水大小事，歡迎有興趣的民眾把握機會免費參與，還有機會帶回限量伴手禮。「酒復古路線」除了Live版，也同步推出線上版，由9組人氣Podcaster大聊古蹟的趣聞，推薦上各大平臺收聽。更多詳細的活動內容請上淡古官方網站www.tshs.ntpc.gov.tw查詢。

淡古館長黃麗鈴表示，今年恰逢淡水古蹟博物館成立18周年，大膽在古蹟內嘗試各種新穎的活動，繼全國首創在國定古蹟辦理密室逃脫後，再度突破博物館的框架，特別與Podcast專業團隊「播客煮」在市定古蹟內設計一場「聲」歷其境的Live Podcast，期待用接地氣的方式讓大眾認識古蹟新面貌，同時展開更多元的管道與大眾對話。

▲全國首創古蹟Live Podcast　新北淡古邀知名播客暢聊大小事。（圖／新北市淡水古蹟博物館提供）

▲新北市立淡水古蹟博物館特別與Podcast專業團隊「播客煮」在市定古蹟內設計一場「聲」歷其境的Live Podcast，參加活動的民眾還有機會獲得限量伴手禮。

淡古Podcast《淡博名利》現正熱播第4季，以說書人的方式介紹《18古怪事》特展內的各種奇聞軼事，主題分別有〈歷史虛構恐懼症〉、〈手抖者不能入內〉、〈都是思鄉惹的禍〉、〈神不想說話〉、〈都市傳說〉及〈You jump,I jump！〉等6集，保證精彩。推薦加入「淡水古蹟博物館」 粉專或追蹤「淡水古蹟博物館」IG ，隨時獲得最新消息。

▲全國首創古蹟Live Podcast　新北淡古邀知名播客暢聊大小事。（圖／新北市淡水古蹟博物館提供）

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